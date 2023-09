L’Argentine nomme directeur adjoint de Messi contre la Bolivie

Lionel Messi n’a pas été nommé dans l’équipe d’Argentine pour affronter la Bolivie mardi soir, mais il a joué en tant qu’entraîneur adjoint. La superstar avait déjà marqué un but contre l’Équateur la semaine dernière avant de se faire frapper en fin de match. À la suite de cette blessure mineure, l’entraîneur-chef Lionel Scaloni a choisi de ne pas affronter Messi en Bolivie. Cependant, le meneur de jeu a quand même eu un impact depuis le banc.

Avant le match, les responsables argentins ont rempli des documents pour permettre à Messi d’être nommé entraîneur adjoint. Cela a permis au vainqueur de la Coupe du monde de 36 ans de rester avec l’équipe ce soir-là. Seuls les joueurs nommés dans l’équipe et les entraîneurs peuvent généralement être sur la touche pour une équipe.

Messi se lance dans le rôle d’entraîneur adjoint de l’Argentine

Malgré l’absence de Messi, l’Argentine a remporté le match dans des conditions difficiles. L’Argentine a affronté la Bolivie à La Paz, la plus haute capitale du monde. Pour référence, la ville se situe à environ 11 975 pieds au-dessus du niveau de la mer. La FIFA a temporairement interdit à l’Estadio Hernando Siles, le stade national de la Bolivie, d’accueillir des éliminatoires de la Coupe du monde dans le passé.

Le stade est la cible de critiques depuis de nombreuses années. La star brésilienne Neymar avait précédemment qualifié de jouer à l’Estadio Hernando Siles d’« inhumain ». Avant les qualifications pour la Coupe du monde 2018, les joueurs brésiliens ont également dû utiliser des masques à oxygène pour se préparer au match contre la Bolivie.

Avant le match de mardi, le duo argentin Alexis Mac Allister et Cristian Romero avait besoin d’oxygène dans les réservoirs. Néanmoins, les visiteurs ont enduré des conditions difficiles et ont battu les hôtes 3-0. Enzo Fernandez, Nicolas Tagliafico et Nicolas Gonzalez ont tous marqué pour La Albiceleste dans la soirée.

Les responsables de Miami heureux de voir Messi ne figure pas dans le match

Les dirigeants de l’Inter Miami ont probablement poussé un soupir de soulagement lorsqu’ils ont vu Messi rester sur le banc. Comme on pouvait s’y attendre, la superstar a été incroyable pour son nouveau club. Messi a déjà accumulé 11 buts et cinq passes décisives en 11 matches au total avec Miami. Il a également mené le club à son tout premier trophée en remportant le titre de la Coupe des Ligues en août.

PHOTO : IMAGO / Agence de presse d’Amérique latine