L’Argentine, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay lancent une candidature conjointe pour la Coupe du monde 2030

Les dirigeants et dirigeants politiques du football uruguayen, argentin, chilien et paraguayen ont lancé mardi leur candidature conjointe pour accueillir la Coupe du monde 2030.

Le président uruguayen Luis Lacalle Pou a accueilli les dirigeants cherchant à amener une autre finale de Coupe du monde au même stade Centenario de Montevideo où il a été joué lors de la première édition du tournoi en 1930. Ensuite, l’Uruguay a battu l’Argentine 4-2.

Alejandro Domínguez, président de l’instance dirigeante sud-américaine CONMEBOL, a déclaré lors d’une conférence de presse que la candidature “est le rêve du continent”.

“Cent ans [since the first World Cup] ne sera atteint qu’une seule fois. Et il doit revenir à la maison”, a déclaré Domínguez. “Nous pensons que c’est une raison plus que suffisante pour que la FIFA accepte que cela devienne la seule candidature.”

L’Espagne et le Portugal ont également une candidature commune pour la Coupe du monde 2030.

Les quatre nations sud-américaines ont commencé à envisager leur candidature en 2017. Le Brésil a accueilli la Coupe du monde en 2014.

Les dirigeants de la FIFA s’attendent à ce que le choix de 2030 soit effectué d’ici deux ans. Le Qatar accueillera le tournoi de cette année, et l’édition 2026 se tiendra aux États-Unis, au Mexique et au Canada.