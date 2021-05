L’Argentine, le Népal et d’autres voient des cas augmenter rapidement comme l’Inde

Une patiente reçoit de l’oxygène pendant qu’elle attend devant un hôpital de Katmandou, au Népal, le 13 mai 2021. Les hôpitaux gouvernementaux du pays manquent de lits pour les patients de Covid-19. Sunil Pradhan | Agence Anadolu | Getty Images

L’Inde est actuellement à l’épicentre de la pandémie mondiale de coronavirus – mais ce n’est pas le seul pays avec une aggravation de l’épidémie de Covid-19. De l’Argentine en Amérique latine au Népal en Asie, de nombreux autres pays ont également signalé une augmentation record des cas de Covid au cours des dernières semaines, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé, s’est dit préoccupé par la crise sanitaire qui fait rage dans le monde. « L’Inde reste extrêmement préoccupante … mais ce n’est pas seulement l’Inde qui a des besoins d’urgence », a-t-il déclaré lors d’un point de presse ce mois-ci. L’augmentation des infections est survenue alors que les progrès des vaccinations restent inégaux à travers le monde. En général, les pays développés comme les États-Unis et le Royaume-Uni sont en avance dans la vaccination de leurs populations, tandis que les pays les plus pauvres d’Afrique et de certaines régions d’Asie sont à la traîne en raison de l’offre limitée de vaccins. Voici un aperçu de certains endroits où les cas de Covid augmentent.

Argentine

Cas cumulés: plus de 3,5 millions au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Décès cumulés: plus de 74 000 au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Vaccination: environ 19,25% de la population a reçu au moins une dose, selon Our World in Data. L’Argentine a enregistré ces dernières semaines des chiffres records des cas quotidiens et des décès, ce qui a conduit les autorités à imposer de nouvelles mesures de verrouillage qui dureront jusqu’à fin mai. Les mesures, qui sont entrées en vigueur ce week-end, comprennent la fermeture d’écoles et d’entreprises non essentielles, ainsi que l’interdiction des événements sociaux, religieux et sportifs, a rapporté Reuters.

Les cas signalés sont rapidement passés de moins de 5000 par jour début mars à un record de plus de 39000 mercredi dernier, selon les données de Hopkins. Le nombre de décès est également passé de 112 le 1er mars à un record de 744 mardi dernier, selon les données. L’aggravation de l’épidémie a submergé le système de santé argentin et le président Alberto Fernandez aurait déclaré jeudi dernier que « nous vivons le pire moment depuis le début de la pandémie ». La vaccination progresse lentement dans le pays, environ 19% des quelque 45 millions d’habitants ayant reçu au moins une dose, selon le site de statistiques Our World in Data.

Népal

Cas cumulés: plus de 513 000 au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Décès cumulés: plus de 6300 au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Vaccination: environ 7,3% de la population a reçu au moins une dose, selon Our World in Data. En Asie, la flambée des cas de Covid surcharge le fragile système de soins de santé du Népal. «Notre infrastructure médicale est en crise. L’écart entre l’offre et la demande d’oxygène est énorme. Nous n’avons plus de vaccins non plus», a déclaré le Dr Samir Kumar Adhikari, porte-parole en chef du ministère de la Santé. aurait dit. Le Népal, pays enclavé d’environ 29 millions d’habitants, partage une frontière avec l’Inde qui a connu une deuxième vague dévastatrice. L’Inde est désormais le deuxième pays le plus touché au monde par les cas signalés.

De nombreuses personnes au Népal ont accusé les travailleurs migrants de retour d’Inde de l’augmentation rapide des cas de Covid-19, a rapporté NBC News. Beaucoup de ceux qui reviennent Les Népalais avaient perdu leur emploi et leurs revenus lorsque certaines parties de l’Inde se sont enfermées pour enrayer la deuxième vague d’infections dans ce pays, selon le rapport. Cela a entraîné une accélération des cas quotidiens au Népal, passant de moins de 200 début avril à un record de plus de 9300 à la mi-mai, selon les données de Hopkins. Le Népal s’efforce d’obtenir les vaccins Covid. Le pays a commencé à vacciner sa population en janvier avec le vaccin AstraZeneca fourni par l’Inde et Covax, une alliance mondiale visant à distribuer équitablement les vaccins, a rapporté Reuters. Cependant, la nation sud-asiatique est à court de vaccins avec le Serum Institute of India pour ne pas encore délivrer les doses commandées par le Népal, selon le rapport. L’Inde a arrêté les exportations de vaccins Covid car elle priorise ses besoins intérieurs.

Bahreïn

Cas cumulés: plus de 218 000 au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Décès cumulés: au moins 820 au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Vaccination: Environ 51,8% de la population a reçu au moins une dose, selon Our World in Data. Parmi les pays où les cas de coronavirus augmentent, Bahreïn s’est démarqué comme l’un des rares à avoir vacciné une proportion relativement importante de sa population. Les cas signalés à Bahreïn sont passés d’environ 600 par jour début mars à plus de 2000 par jour la semaine dernière, selon les données de Hopkins. Bahreïn a approuvé l’utilisation de plusieurs vaccins Covid, notamment Pfizer-BioNTech, China National Pharmaceutical Group ou Sinopharm, et le vaccin russe Sputnik.

La dernière épidémie dans le pays a contribué aux inquiétudes quant à l’efficacité des vaccins de Sinopharm et Spoutnik. Cela est d’autant plus vrai que d’autres pays hautement vaccinés – tels qu’Israël et le Royaume-Uni – qui dépendent principalement des vaccins développés en Occident, signalent une baisse des cas. La Chine, pour sa part, a semblé suggérer le mois dernier que les vaccins chinois « n’ont pas de taux de protection très élevés ». Le fonctionnaire qui a fait la remarque plus tard a tenté de revenir sur ces commentaires et a déclaré il a été incompris. Mais à Bahreïn, le nombre de décès signalés quotidiennement – tout en augmentant – est resté en grande partie faible même si les infections augmentent rapidement.

Taïwan

Cas cumulés: plus de 4 300 au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Décès cumulatifs: au moins 23 au 23 mai, selon les données de Hopkins.

Vaccination: environ 0,14% de la population a reçu au moins une dose, selon Our World in Data. Avant la dernière résurgence, Taiwan a été largement applaudi pour son succès à contenir la propagation de Covid-19 sans un verrouillage complet. L’île avec une population d’environ 24 millions d’habitants n’a enregistré que 1 128 cas – dont une grande majorité ont été importés – et 12 décès à la fin avril, selon les données de Hopkins. Mais le nombre de cas quotidiens a dépassé les 200 la semaine dernière, selon les données.