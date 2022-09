L’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et l’Équateur lors des tests d’avant-coupe du monde

Les quatre équipes d’Amérique du Sud pour la Coupe du monde – le Brésil, l’Argentine, l’Uruguay et l’Equateur – étaient en action vendredi alors qu’elles se préparent pour le Qatar. Alors que le Brésil et l’Argentine avaient semblé être les favoris du tournoi, l’Uruguay et l’Équateur continuent d’être des travaux en cours.

En tenant compte de leurs performances, nous répondons à une question clé pour chaque équipe de la CONMEBOL alors que leur préparation pour la plus grande étape du jeu se poursuit.

Sommes-nous prêts pour un Brésil super-attaquant ?

L’entraîneur brésilien Tite a déjà un plan A et un plan B – et dans une première mi-temps exaltante contre le Ghana au Havre, en France, il a déclenché un plan C ultra-attaquant, qui a probablement fonctionné encore mieux qu’il ne l’avait espéré.

Au cours de la dernière année, son équipe s’est habituée à jouer avec deux ailiers – généralement Raphinha à droite et Vinicius Junior à gauche, avec Neymar flottant comme un faux neuf, en liaison avec le milieu de terrain offensif Lucas Paqueta. La variation a été d’inclure Richarlison en tant qu’avant-centre, laissant tomber l’un des ailiers et utilisant Paqueta coupant depuis l’un des flancs.

Et s’il existait un moyen d’avoir à la fois un avant-centre et deux ailiers ? Maintenant, il y a. Cette fois, Paqueta remplit le rôle de Fred, descendant plus profondément pour jouer depuis le milieu de terrain central. Avec lui à droite de Casemiro et Neymar à gauche, il y a de la place pour un trois devant eux. Cela signifie que Paqueta doit effectuer un virage défensif, mais tout le monde aussi. Dès qu’il perd le ballon, le Brésil presse collectivement pour le reconquérir.

Le Ghana a eu du mal à trouver un rythme, et les rares fois où ils ont réussi à battre la presse, l’impérieux Marquinhos était sur place pour utiliser son rythme et sa conscience pour étouffer le danger. Le Brésil était en route vers la victoire 3-0 – et aurait pu être plus – à la fin d’une première mi-temps qui, contre des adversaires respectables, était presque absurdement unilatérale. La collection de talents offensifs du Brésil a réussi des trous dans la formation 4-1-4-1 du Ghana, et le chargement frontal de l’équipe n’a pas laissé l’équipe vulnérable.

Cette nouvelle formation ne fonctionnera pas pour toutes les situations contre tous les adversaires. Mais c’est une option que le Brésil a ajoutée à son répertoire – une option qui fera sûrement frissonner ses rivaux de la Coupe du monde.

Est-ce la meilleure équipe argentine de Messi ?

À elle seule, la victoire 3-0 de l’Argentine sur cette équipe du Honduras ne qualifie personne pour la grandeur. Mais 34 matchs sans défaite raconte sa propre histoire. Et ce qui frappe, c’est le caractère tout à fait prévisible du triomphe argentin à Miami.

Le Honduras a ramené des souvenirs d’un boxeur surclassé affrontant Muhammad Ali à son apogée. Ils n’ont jamais failli mettre un gant sur l’Argentine, alors que toute la nuit leurs têtes ont été ramenées en arrière alors que, patiemment et avec détermination, l’Argentine s’est éloignée, les tirant hors de position et les préparant pour le gros coup de poing. Certains se souviennent peut-être de l’équipe de 2006, éliminée aux tirs au but par l’Allemagne en quart de finale, tandis qu’un adolescent Lionel Messi était assis sur le banc des remplaçants, incapable de faire quoi que ce soit.

Cette équipe tournait autour du meneur de jeu Juan Román Riquelme. L’objectif de cette équipe est un peu plus haut sur le terrain. Avec ce trio de milieu de terrain — Leandro Paredes jouer la première passe en avant avec qualité, Rodrigo de Paul ajouter du drive et des changements de rythme et Giovani Lo Celso caressant le ballon avec une rare précision – Messi est amené dans le jeu plus près du but adverse, dans une zone du terrain d’où il peut faire quelque chose pour débloquer la défense adverse.

Pendant une grande partie de son temps passé dans l’équipe nationale, l’Argentine était une pagaille. Le plan A était de donner le ballon à Messi et d’espérer. Le plan B était de donner le ballon à Messi et d’espérer. Et il n’y avait pas de Plan C. Pas maintenant. C’est une équipe avec une qualité presque hypnotique à propos de son jeu basé sur la possession – ils ont remporté le match contre le Honduras dans les 15 premières minutes. C’est une équipe qui fonctionne, et qui, dans sa cinquième Coupe du monde, pourrait même donner à Messi ses meilleures chances de remporter la compétition.

La première défaite de Diego Alonso va-t-elle perturber l’Uruguay ?

Depuis qu’il a pris ses fonctions d’entraîneur de l’Uruguay à la fin de l’année dernière, Diego Alonso n’a connu que la victoire, plus un match nul et vierge contre les États-Unis lors d’un match amical en juin lorsqu’il a aligné une équipe de réserve. Il a maintenant goûté à la défaite après que son équipe s’est inclinée 1-0 contre l’Iran à Vienne vendredi. Comme il l’a dit après le match, il n’y a pas lieu de désespérer, mais il a matière à réflexion.

Contre un adversaire qui reculait profondément et cherchait la contre-attaque, l’Uruguay s’est assez bien défendu avec quelques défenseurs centraux qui faisaient leurs débuts – une crise de blessures dans la position qui s’est aggravée lorsque Ronald Araujo a boité dans la première minute. Il y avait des avantages évidents à aligner une paire d’arrières latéraux capables d’avancer – cela permettait aux hommes larges du système 4-3-3 d’entrer dans la surface de réparation. Cela était particulièrement important pour Darwin Nunez, dont l’absence d’un pied gauche efficace était un problème lorsqu’il était sur ce flanc. Nunez est sûrement plus une menace en tant qu’avant-centre, et s’il n’y a de place que pour un dans l’équipe, Alonso pourrait avoir une grande décision à prendre.

Luis Suarez semblait bien en deçà de son meilleur et a raté certaines des occasions les plus claires de l’équipe. L’Uruguay a fini par jouer 4-4-2 avec Nunez et Suarez – un changement qui, à l’autre bout, peut leur avoir coûté le match (Edinson Cavani n’est pas avec l’équipe car il s’installe avec la nouvelle équipe de Valence). L’Uruguay a disputé la majeure partie du match avec un trio au centre du milieu de terrain, Matias Vécino tenant pendant Rodrigo Bentancur et Federico Valverde cherché de l’espace entre les lignes iraniennes.

Au cours des 20 dernières minutes, Vecino a été sacrifié alors qu’Alonso a changé son système – et le seul but du match a rapidement suivi, le mouvement provenant de l’espace que Vecino ne protégeait plus. L’Uruguay est sûrement à son meilleur avec trois au milieu, ce qui ne permet pas à Alonso d’exploiter facilement tout son talent offensif.

D’où viendront les buts de l’Equateur au Qatar ?

Les entraîneurs sont toujours satisfaits des draps propres, donc après trois matchs sans encaisser en juin, le patron de l’Équateur Gustavo Alfaro pourrait se consoler d’un match nul 0-0 avec l’Arabie saoudite dans la ville espagnole de Murcie. Mais le manque de buts à l’autre bout a été une déception pour l’importante communauté équatorienne de la région et une source d’inquiétude pour l’entraîneur. Certes, son équipe a maintenant disputé quatre matchs sans encaisser – bien que le Japon promette mardi de fournir un test plus rigoureux.

Mais sur ces quatre matches, l’Equateur n’a trouvé le fond des filets qu’à deux reprises. Il y a eu des moments en qualification où l’Équateur était une équipe de buteurs libres, mais les buts se sont taris. Alfaro pourrait peut-être être rassuré par la façon dont ses hommes ont créé des occasions de différentes manières contre les Saoudiens – des coups de Gonzalo Plata à partir de la droite, croix de Pervis Estupinan de la gauche, par un pressing agressif au milieu de terrain, des coups de pied arrêtés joués dans la surface ou de longs ballons au-dessus de la défense.

Mais l’équipe manque de pointe. Le meilleur buteur de tous les temps de l’Équateur est le vétéran Enner Valence. Il est probablement plus heureux de couper par la gauche que d’opérer par le milieu, comme il l’a fait dans ce match. Et ses objectifs ont tendance à venir par à-coups. Alfaro a examiné les options en position d’avant-centre, mais ne peut probablement pas faire mieux que le longiligne Michel Estrada, le meilleur buteur de l’équipe en qualification, qui est sorti du banc contre les Saoudiens mais est sûrement le favori pour mener la ligne au Qatar. Tous ses six buts sauf un sont survenus dans la première moitié des éliminatoires, et l’Équateur a besoin de lui pour retrouver sa meilleure forme.