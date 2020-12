L’Argentine a lancé une campagne nationale pour vacciner le public contre le Covid-19, en déployant 300 000 doses du vaccin pionnier russe Spoutnik V. Les médecins sont les principaux destinataires.

Le premier envoi du vaccin est arrivé en Argentine jeudi dernier. Mardi, il a commencé les vaccinations dans 23 provinces et dans la ville de Buenos Aires, ont rapporté les médias locaux. La plupart des doses sont destinées aux travailleurs de première ligne – médecins et infirmières travaillant avec des patients Covid-19 dans les hôpitaux. Le Dr Francisco Traverso, qui travaille à l’hôpital Posadas de la capitale, a été le premier à se faire vacciner sous les applaudissements de ses collègues et du ministre de la Santé, Gines Gonzalez Garcia.

Quelques personnes d’autres professions figuraient également parmi les premiers bénéficiaires. Axel Kicillof, le gouverneur de Buenos Aires, a fièrement montré son certificat de vaccination aux journalistes en signe de confiance dans la formule russe. Kicillof est un partisan vocal de la coopération avec Moscou pour lutter contre Covid-19.

Le déploiement de mardi a commencé par une campagne publicitaire après qu’un projet de rapport interne du régulateur argentin des drogues ait été divulgué aux médias lundi. Le document indique qu’une poignée de volontaires qui ont participé à des essais cliniques sur Spoutnik V ont développé des effets secondaires plus graves que les symptômes communs de type grippal bénins. Cependant, Eduardo Lopez, un expert en maladies infectieuses à l’hôpital pour enfants Ricardo Gutierrez de Buenos Aires, a déclaré au journal local La Nacion que ces symptômes étaient « presque certainement » sans rapport avec le vaccin.

Les responsables ont assuré qu’ils surveilleraient de près la santé de toutes les personnes vaccinées et fourniraient davantage d’informations au public avec davantage de données lorsqu’elles seraient disponibles.

