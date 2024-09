Buenos Aires affirme que les actions du gouvernement vénézuélien pourraient être considérées comme des « crimes contre l’humanité »

L’Argentine a demandé à la Cour pénale internationale (CPI) d’émettre un mandat d’arrêt contre le président vénézuélien Nicolas Maduro et d’autres responsables, invoquant des violations présumées des droits de l’homme lors de la répression des troubles post-électoraux.

Les actions entreprises par le gouvernement de Maduro depuis le scrutin du 28 juillet pourraient « constituent des crimes contre l’humanité », Le ministère argentin des Affaires étrangères a annoncé vendredi qu’une requête serait déposée lundi auprès du tribunal.

Selon le Conseil national électoral du Venezuela, Maduro a remporté l’élection présidentielle de juillet avec 52% des voix. L’opposition soutenue par l’Occident a cependant accusé les autorités de Caracas d’avoir truqué le scrutin, son rival Edmundo Gonzalez affirmant qu’il avait en réalité obtenu 67% des voix.

Des manifestations ont éclaté dans tout le pays après l’annonce des résultats. Maduro a condamné les troubles comme une tentative « coup d’État contre le Venezuela » Depuis, plus de 2 000 manifestants ont été arrêtés. Caracas a également lancé une enquête criminelle contre les opposants Edmundo Gonzalez et Maria Corina Machado, qui ont appelé les forces armées à abandonner leur soutien au président.

Au lendemain du scrutin contesté, de nombreux pays, dont la Russie et la Chine, ont félicité Maduro pour sa réélection. Les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs autres pays, dont l’Argentine, ont depuis refusé de reconnaître Maduro comme président légitime.

La querelle a déclenché une guerre des mots – Maduro ayant appelé le président argentin « visage de monstre » après que Javier Milei ait qualifié Maduro de dictateur et lui ait dit de « sortir. » Le Venezuela a ordonné la fermeture de la mission diplomatique de l’Argentine après les élections et a rappelé son propre personnel de Buenos Aires.















S’exprimant sur la querelle, la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a reproché à Miley sa réticence apparente à aborder les problèmes dans son propre pays.

« Il semble que l’Argentine n’ait pas de problèmes et que le président Milei ait déjà mis en pratique toutes ses promesses de campagne ? » elle a plaisanté.

L’Argentine, troisième économie d’Amérique latine, est en proie à une grave crise économique après des décennies d’endettement croissant et de mauvaise gestion financière. Selon l’Observatoire de la dette sociale de l’Université catholique d’Argentine, 55 % de la population argentine vit sous le seuil de pauvreté. Les chiffres montrent que 49,5 % vivaient dans la pauvreté lorsque le président Milei a prêté serment en décembre 2023. L’inflation argentine est l’une des plus élevées au monde, dépassant 260 % ​​au cours des 12 derniers mois. Le gouvernement a dévalué le peso de plus de 50 % dans le cadre de la politique monétaire de Milei. « thérapie de choc » réformes visant à stabiliser l’économie.