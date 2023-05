L’Argentine et River Plate intriguent la finale de la Ligue Europa

L’ailier argentin Lucas Ocampos a joué un rôle important dans la marche de Séville vers un autre titre en Ligue Europa. Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images

Pas de fin de saison rêvée pour le Sévillan Marcos Acuna, suspendu pour la finale de la Ligue Europa mercredi face à l’AS Roma. L’arrière gauche vedette – qui a quitté le banc pour l’Argentine lors de la victoire de la Coupe du monde contre la France – a été expulsé lors du match retour de la demi-finale de Séville et manquera donc le décideur à Budapest.

Mais il pourrait y avoir une fin de rêve pour la campagne 2022-23 pour le coéquipier d’Acuna pour le club et le pays. Gonzalo Montiel, qui est l’arrière droit de réserve de l’Argentine, est en lice pour une place dans le onze de départ de Séville. Il est en compétition avec la légende locale Jesus Navas, qui a obtenu le feu vert pour les deux manches de la demi-finale contre la Juventus. Montiel devra peut-être se contenter d’une place sur le banc de José Luis Mendilibar, mais il y a toujours une chance qu’il soit présenté comme un remplaçant d’impact pour Navas, 37 ans.

Et si le match se termine par une séance de tirs au but, alors Séville pourra se tourner vers Montiel avec confiance. En dehors du banc lors de la finale de la Coupe du monde, il a été le joueur qui a calmement marqué le penalty décisif. Montiel était peut-être la figure la moins glamour imaginable pour un moment aussi vital. Mais alors qu’il se présentait, ceux qui le connaissaient ne doutaient pas qu’il garderait son sang-froid et se montrerait à la hauteur.

Montiel, qui a gravi les échelons avec River Plate, fait partie du vestiaire de Séville depuis deux saisons maintenant. Et il n’est pas le seul lien entre le club andalou et la puissance de Buneos Aires – bien qu’il soit probablement le moins annoncé.

À l’autre extrémité de l’échelle glamour se trouve le milieu de terrain offensif de Séville, Erik Lamela, qui, en tant que jeune de River Plate, a reçu une offre importante de Barcelone. En vedette sur les couvertures de la presse sportive argentine, il a toujours été considéré comme le spécial. Il est vrai, cependant, que Lamela a eu un baptême difficile dans sa carrière senior. Il a fait irruption dans l’alignement de River Plate et a reçu le mythique maillot n ° 10, au moment même où l’équipe a fait une glissade alarmante.

C’était peut-être trop pour un adolescent à gérer et, comme les supporters rivaux aiment le leur rappeler, à la fin de la saison 2010-11, River a subi une relégation humiliante en deuxième division. Cela lui a donné un début difficile – en effet, les pointes occasionnelles de son jeu pourraient bien être le produit d’un sentiment de frustration que sa carrière n’ait jamais atteint les sommets auxquels on s’attendait autrefois.

Ses huit années à Tottenham Hotspur n’ont jamais été entièrement convaincantes, et il est probablement vrai qu’il a joué son meilleur football au cours des deux saisons précédentes avec la Roma. Alors que Lamela est mémorable rabona but pour Tottenham a remporté le prix Puskas en 2021aider Séville à remporter un septième titre sans précédent en Ligue Europa pourrait s’avérer le plus grand moment de ses jours de jeu.

Autrefois un brillant espoir pour l'Argentine, Erik Lamela a retrouvé une certaine cohérence avec Séville.

Lamela a marqué le but contre la Juventus en demi-finale qui a garanti la présence de Séville à Budapest, même si lui, comme Montiel, n’est en aucun cas certain de commencer contre la Roma. Du trio ex-River Plate de Séville, le seul à être nommé dans la première équipe pour l’une ou l’autre des deux demi-finales était Lucas Ocampos. Le puissant ailier, qui avait été prêté à l’Ajax, est revenu à Séville et a joué un rôle important dans le défi de son équipe en Ligue Europa.

Il est frappant de voir à quel point l’histoire de la relégation de River Plate il y a plus de dix ans tourne autour de cette finale de la Ligue Europa. Alors que Lamela a joué dans l’équipe qui a été reléguée, Ocampos qui faisait partie de l’équipe qui a remporté la promotion. Le joueur de 28 ans a débuté avec Quilmes, son club local, avant d’être repris par River après avoir joué pour l’Argentine au niveau des moins de 15 ans. Il a fait irruption dans la première équipe juste au moment où Lamela vérifiait et s’est fait un nom dans la campagne de promotion réussie de River. Il n’a disputé qu’un seul match en première division avant de rejoindre l’Europe dès ses 18 ans.

Et l’un des adversaires d’Ocampos lors de cette promotion, comme il le sera mercredi, était Paulo Dybala. Maintenant avec Roma après un passage réussi avec la Juventus, Dybala s’est fait un nom lors de cette saison 2011-12 avec l’Instituto of Cordoba. À la fin de la saison, il a été transféré à Palerme en Italie où, pour un joueur dont l’expérience s’est limitée à la deuxième division argentine, il s’est rapidement adapté et a extrêmement bien réussi.

Le talent espiègle de Dybala ne fait aucun doute, mais il est un autre qui pourrait bien devoir se contenter d’une place sur le banc de Jose Mourinho pour le match de mercredi alors qu’il se débat avec une blessure. Son tempérament de grand match a été remis en question – bien que, dans ce qui a jusqu’à présent été une carrière internationale nettement décevante, il était un autre qui est sorti du banc lors de la finale de la Coupe du monde et n’a commis aucune erreur depuis le point de penalty sous la pression intense.

Quelle que soit la manière dont le match de mercredi se déroulera – avec Dybala aidant la Roma ou Séville à gagner avec leurs anciens élèves de River Plate – les fans de l’Argentine auront autre chose à célébrer.