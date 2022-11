L’Argentine et l’Uruguay apportent 4 000 livres de viande à la Coupe du monde

Les équipes nationales d’Argentine et d’Uruguay ont chacune emporté 2 000 livres de viande (900 kilos) avec elles pour la Coupe du monde afin que les joueurs et le personnel puissent goûter à la maison pendant le tournoi au Qatar.

Dans le cas de l’Uruguay, l’Institut national de la viande du pays (INAC) a conclu un accord avec l’Uruguay FA (AUF) au début du mois pour fournir la viande.

“L’équipe nationale est accompagnée de la meilleure nourriture”, Le président de l’AUF, Ignacio Alonso, a déclaré. “L’AUF est un ambassadeur historique de notre pays et emmènera avec elle un autre ambassadeur, qui est la viande uruguayenne, la meilleure viande du monde.”

L’Argentine et l’Uruguay font partie des gros consommateurs de viande dans le monde et le asado est considéré comme l’un des plats les plus populaires du pays. La asado est composé de différentes coupes de viandes et de saucisses et cuit sur le gril.

Les deux équipes nationales ont également fait asados lors des dernières coupes du monde.

“La camarade [special tea]la asado [meat] et le football vont de pair en Uruguay et font partie de notre culture », a déclaré le président de l’INAC, Conrado Ferber. « Nous voulons transmettre la qualité du produit, naturel et durable, et la Coupe du monde est le moment optimal pour le faire.

La Céleste s’entraînent cette semaine aux Émirats arabes unis avant leur match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Corée du Sud le 24 novembre.

L’équipe nationale d’Uruguay a déjà fait leur première asado à Abu Dhabi luxueux hôtel Park Hyatt où ils séjournent. Aldo Cauteruccio, chef de l’équipe nationale d’Uruguay, était en charge du barbecue.

L’Argentine, quant à elle, est arrivée à Doha, au Qatar, jeudi et l’équipe a fêté Victoire 5-0 de mercredi contre les Emirats Arabes Unis avec un asado. Au total, 72 personnes composent la délégation argentine.

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a parlé de l’importance de la asado comme moyen de fédérer le groupe.

“Mon plat préféré est le asadomais c’est plus que cela”, a-t-il déclaré. “Cela crée une atmosphère d’union et d’alchimie collective.

“Cela fait partie de notre culture, de l’idiosyncrasie argentine.

“C’est pendant cette période que nous pouvons parler, rire, nous détendre et nous connecter… Il ne s’agit pas nécessairement de la viande, bien que nous l’aimions. C’est de faire partie d’un groupe et de la connexion que cela génère.”