L’Argentine et l’Espagne parmi les six pays organisateurs de la Coupe du monde 2030

Une Coupe du monde 2030 unique se déroulera en Europe et en Afrique avec l’ajout surprenant de l’Amérique du Sud dans un accord permettant au tournoi de football masculin de commencer par une célébration du 100e anniversaire en Uruguay.

La FIFA est parvenue mercredi à un accord entre les dirigeants continentaux du football pour n’accepter qu’un seul candidat pour accueillir le tournoi de 2030, a annoncé l’instance dirigeante du sport.

La candidature Espagne-Portugal s’est élargie cette année pour inclure le Maroc et inclut désormais également ses rivaux de longue date, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

L’un des principaux attraits de ce projet sans précédent sur trois continents sera l’ouverture à Montevideo, la capitale uruguayenne, où le stade Centenario a accueilli la première finale de la Coupe du monde de 1930.

« La Coupe du monde du centenaire ne pourrait pas avoir lieu loin de l’Amérique du Sud, là où tout a commencé », a déclaré Alejandro Domínguez, président de la CONMEBOL, l’instance dirigeante du football sud-américain. « La Coupe du monde 2030 se jouera sur trois continents. »

Le consensus atteint par les continents du football autrefois rivaux a également permis à la FIFA d’accélérer l’ouverture mercredi de la candidature à la Coupe du monde 2034 ; la candidature est limitée aux fédérations membres d’Asie et d’Océanie.

L’Argentine est devenue triple championne du monde en remportant le tournoi au Qatar l’année dernière. Juan Ignacio Roncoroni/EFE via ZUMA Press

« Dans un monde divisé, la FIFA et le football s’unissent », a déclaré le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« Le Conseil de la FIFA, représentant le monde entier du football, a décidé à l’unanimité de célébrer de la manière la plus appropriée le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA, dont la première édition s’est déroulée en Uruguay en 1930.

« En conséquence, une célébration aura lieu en Amérique du Sud et trois pays d’Amérique du Sud – l’Uruguay, l’Argentine et le Paraguay – organiseront chacun un match de la Coupe du Monde de la FIFA 2030. Le premier de ces trois matches sera bien sûr joué dans le stade où tout a commencé, dans le mythique Estádio Centenário de Montevideo, précisément pour célébrer le centenaire de la Coupe du Monde de la FIFA.

« Le Conseil de la FIFA a également convenu à l’unanimité que la seule candidature à l’organisation de la Coupe du Monde de la FIFA 2030 sera la candidature conjointe du Maroc, du Portugal et de l’Espagne », a ajouté le président de la FIFA. « Deux continents – l’Afrique et l’Europe – unis non seulement pour célébrer le football, mais aussi pour assurer une cohésion sociale et culturelle unique. Quel grand message de paix, de tolérance et d’inclusion.

« En 2030, nous aurons une empreinte mondiale unique, trois continents – l’Afrique, l’Europe et l’Amérique du Sud – six pays – l’Argentine, le Maroc, le Paraguay, le Portugal, l’Espagne et l’Uruguay – accueillant et unissant le monde tout en célébrant ensemble le beau jeu, le centenaire et la Coupe du Monde de la FIFA.

L’Arabie saoudite a ciblé l’édition 2034, et l’Australie est également intéressée après avoir co-organisé avec succès la Coupe du monde féminine cette année avec la Nouvelle-Zélande.

L’acceptation par le Conseil de la FIFA d’une candidature unifiée pour 2030 doit encore être formellement approuvée l’année prochaine lors d’une réunion des 211 fédérations membres. Cela ne devrait être qu’une formalité.

Le tournoi de 48 équipes et 104 matchs prévu pour juin-juillet 2030 devrait débuter avec des matchs en Uruguay, en Argentine et au Paraguay avant de se dérouler dans les principaux pays hôtes, l’Espagne, le Portugal et le Maroc.

La candidature sud-américaine à la co-organisation est promue depuis la Coupe du monde 2018 en Russie et incluait le Chili, qui n’a pas été mentionné mercredi.

L’Ukraine a également été ajoutée à la candidature européenne il y a un an lors d’une conférence de presse au siège de l’UEFA en Suisse. Cependant, l’Ukraine n’a pas été mentionnée dans les commentaires officiels concernant la candidature soutenue par l’UEFA cette année.

La première Coupe du monde masculine à 48 équipes sera organisée en 2026 par les États-Unis, le Canada et le Mexique.