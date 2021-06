L’Argentine et le Brésil semblent forts alors que les qualifications pour la Coupe du monde d’Amérique du Sud se poursuivent

Les joueurs d’Amérique du Sud ont un amour et un respect touchants pour la campagne de qualification du continent pour la Coupe du monde, probablement la plus compétitive de la planète.

Les joueurs, cependant, sont clairement réticents à jouer la Copa America, qui doit débuter dimanche. Ceci est particulièrement pertinent pour les nouveaux hôtes du tournoi, le Brésil, mais s’applique également aux autres équipes. Ils veulent rendre publique leur position – qui pourrait aller de jouer sous protestation à un boycott pur et simple. Mais ils tiennent leur langue collective jusqu’à mardi soir, jusqu’au coup de sifflet final du sixième tour des éliminatoires en cours.

Au cours des prochaines heures, ils tenteront donc de se concentrer sur la tâche immédiate qui les attend, de prendre des points sur la route du Qatar.

– Coupe du monde 2022 : comment fonctionnent les qualifications dans le monde

– Pourquoi la Copa America a déménagé au Brésil

Le Brésil et l’Argentine sont rapidement sortis des blocs – l’un d’entre eux a souvent des problèmes au début et doit se frayer un chemin au cours de la campagne. Pas cette fois, pour l’instant. C’est peut-être le tour où les problèmes commencent à apparaître.

Pour le Brésil, c’est purement relatif – à moins que les troubles dans le camp ne prennent une telle proportion que l’entraîneur Tite soit limogé et que certains des joueurs se retirent avec sympathie. Mais quoi qu’il arrive mardi soir, le Brésil est assuré d’être en tête du classement avec un tiers de la campagne jouée, même s’il perd face au Paraguay. Asuncion n’est jamais un endroit facile à visiter et, avec le Brésil et l’Argentine, le Paraguay est l’autre équipe invaincue sur le terrain. Ils n’ont qu’une seule victoire à leur actif, additionnée de quatre nuls. Deux sont décevants : les matchs à domicile contre le Pérou et la Bolivie, des rencontres qu’ils s’attendraient à gagner. Les deux autres sont encourageants – en Argentine et en Uruguay, où un match nul est bien plus un point gagné que deux perdus.

2 Liés

Cela conduit à une conclusion évidente du côté du Paraguay. Ils sont plus satisfaits d’un modèle de défense et de contre-attaque que dans les matchs où ils sont censés prendre l’initiative. L’entraîneur Eduardo Berizzo est un ancien assistant de Marcelo Bielsa et avait espéré implanter un style plus proactif. Les statistiques semblent montrer qu’il n’a pas encore réussi et que son équipe paraguayenne cherchera presque certainement à clore le match et à rechercher le rythme de Miguel Almiron sur la pause.

Le Brésil devait puiser dans ses réserves de patience pour battre l’Équateur vendredi, et le match de mardi pourrait être similaire.

L’Argentine, quant à elle, a fait le long voyage à Barranquilla près de la côte caraïbe où elle affronte une partie colombienne qui est sous une nouvelle direction. Reinaldo Rueda a connu des débuts très satisfaisants jeudi, revenant du Pérou avec une victoire 3-0. L’aspect le plus fascinant de ce match est peut-être le test auquel il soumet la défense argentine. Le défenseur central a été une position problématique pendant un certain temps. l’Atalante Cristian Romero y a fait des débuts solides jeudi à domicile contre le Chili, mais n’a pas subi beaucoup de pression. Mais maintenant, il doit faire face à ses coéquipiers de Serie A, les redoutablement forts Duvan Zapata et le rapide et mobile Luis Muriel.

Il est peu probable que l’Argentine répète l’alignement de jeudi et commence avec deux ailiers. Un meilleur plan serait sûrement de remettre le troisième joueur au centre du terrain et de tenter de contrôler la possession à partir de là, affamant les attaquants colombiens de service. Quoi qu’il arrive, l’Argentine terminera la soirée dans les trois premiers – quatre équipes se qualifieront automatiquement pour la Coupe du monde, l’équipe terminant cinquième avant les éliminatoires – mais elles pourraient se retrouver dépassées par l’Équateur.

jouer 2:11 Ale Moreno d’ESPN FC ne peut pas trouver la logique dans la Copa America qui se déroule réellement au Brésil dans un peu plus d’une semaine.

Après être sorti avec crédit de la défaite de vendredi contre le Brésil, l’Équateur va maintenant changer de modèle de jeu, en mettant moins l’accent sur le marquage et plus sur les variations offensives. Ils sont chez eux au Pérou, bas de tableau et en proie à une crise de moral. À l’altitude de Quito, l’Équateur cherchera à projeter ses arrières latéraux offensifs vers l’avant pour se combiner avec les ailiers, écrasant les Péruviens sur les flancs. Une inquiétude possible pour l’entraîneur Gustavo Alfaro, cependant, était le fait que le meneur de jeu Angel Mena n’ait pas été en mesure d’avoir un impact contre le Brésil. Mena a été le coup surprise des quatre tours de l’année dernière, et Alfaro espère qu’il n’a pas touché une mauvaise forme. Les inquiétudes de l’entraîneur péruvien Ricardo Gareca sont bien plus grandes, et une nouvelle défaite rendrait très difficile pour son équipe de rêver d’une deuxième Coupe du monde consécutive.

Il y a aussi un certain désespoir du Venezuela, qui s’est lancé dans la campagne en rêvant de faire ses débuts en Coupe du monde. Une victoire et quatre défaites n’est pas un retour encourageant, et leur match à domicile contre l’Uruguay est donc vital. C’est un affrontement intrigant : la force la plus récente d’Amérique du Sud contre la plus ancienne. L’Uruguay a dû apprendre à prendre le Venezuela au sérieux ces dernières années et serait le plus heureux des deux équipes si celui-ci se terminait par un match nul.

La nuit se termine avec le Chili chez lui en Bolivie. Pour les Chiliens, c’est une victoire incontournable – et la Bolivie a déjà perdu tellement de points à domicile qu’ils doivent récupérer quelque chose de leurs voyages. Étonnamment, tous les buts du Chili jusqu’à présent dans la campagne ont été marqués par soit Alexis Sanchez ou alors Arturo Vidal — une illustration de combien il a été difficile pour eux de passer de leur génération dorée. C’est une équipe expérimentée – presque certainement trop expérimentée – et ils ont toujours été pleins d’opinions. Capitaine et gardien de but Claudio Bravo dit qu’ils tiennent à exprimer leur position sur la Copa America une fois le match terminé. Il s’agit donc d’un tour où les feux d’artifice les plus forts et les plus brillants peuvent être déclenchés après le coup de sifflet final.