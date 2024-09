L’Argentine et le Brésil perdent les éliminatoires de la Coupe du monde 2026 sans Messi et Neymar | Actualités football

Les géants du football sud-américain ont été privés de leurs plus grandes stars, qui ont subi des défaites surprises à l’extérieur.

Deux puissances du football sud-américain ont perdu leurs matchs de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026 en l’absence de leurs plus grandes stars, Lionel Messi ayant manqué la défaite 2-1 de l’Argentine contre la Colombie et Neymar étant absent lors de la défaite du Brésil contre le Paraguay.

James Rodriguez a marqué sur penalty et a délivré une passe décisive pour aider la Colombie à vaincre l’Argentine, championne du monde, 2-1 à Barranquilla et Diego Gomez a marqué le but vainqueur pour le Paraguay lors d’une victoire 1-0 contre le Brésil à Asuncion mardi.

L’Argentine et le Brésil ont tous deux eu du mal sans leurs stars blessées, les remplaçants de Messi et Neymar étant incapables d’offrir des victoires à l’extérieur à leurs équipes.

De gros résultats en Amérique du Sud… 🍿#CoupeDuMondeFIFA | #NousSommes26 — Coupe du Monde de la FIFA (@FIFAWorldCup) 11 septembre 2024

Colombie 2-1 Argentine

C’était une belle revanche pour la Colombie, qui avait été battue 1-0 par l’Argentine lors d’une finale de Copa America amèrement décevante, alors que les vainqueurs de la Coupe du monde 2022 avaient également soulevé le trophée continental à Miami en juillet. Les Colombiens semblaient avoir ce match en tête puisqu’ils ont trouvé le moyen de battre l’Argentine pour la première fois depuis 2019.

Yerson Mosquera a ouvert le score pour la Colombie d’une tête à bout portant à la 25e minute, mais l’Argentine a égalisé à la 48e minute après une interception de Nico Gonzalez sur une passe de Rodriguez. Rodriguez s’est racheté à l’heure de jeu sur un penalty, accordé après révision vidéo, pour assurer la victoire au stade Metropolitano.

« C’est une belle victoire contre une équipe d’Argentine qui a tout gagné », a déclaré Rodriguez. « Le temps était dur, il faisait très chaud, mais nous avons fait un excellent match. C’est une victoire juste. »

Le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a déclaré que la chaleur avait eu un impact sur le match.

« La chaleur est la même pour les deux, mais il est évident que les conditions n’étaient pas bonnes pour que nous puissions voir un spectacle », a déclaré l’entraîneur.

Paraguay 1-0 Brésil

Gomez a marqué pour le Paraguay depuis l’entrée de la surface de réparation, mais le ballon a été dévié sur le poteau droit du gardien Alisson. Le Brésil a eu peu d’occasions d’égaliser et a infligé à Dorival Junior sa première défaite depuis son arrivée à la tête du pays en janvier.

Le sélectionneur du Brésil, habituellement réservé face aux médias, a assuré lundi en conférence de presse que son équipe participerait à la prochaine finale de la Coupe du monde. La défaite au Paraguay laisse penser qu’il est encore loin de tenir cette promesse.

Son idée de débuter contre une équipe du Paraguay solide défensivement avec un trio d’attaquants du Real Madrid – Vinicius Junior, Endrick et Rodrygo – a clairement échoué. Le milieu de terrain Lucas Moura a déclaré que « le match était terminé » dès l’ouverture du score des locaux à la 20e minute.

« Ils sont déjà venus pour défendre, encore plus après avoir marqué », a déclaré le remplaçant Moura.

Le défenseur Marquinhos a déclaré que l’équipe brésilienne n’avait pas « la confiance habituelle » ces derniers temps.

« Nous essayons de trouver la meilleure façon de jouer », a-t-il déclaré. « Il y a beaucoup de pièces qui changent. »

Les éliminatoires de la CONMEBOL à égalité

Lors des autres matches de qualification de la CONMEBOL, mardi, la Bolivie a battu le Chili 2-1 à Santiago, l’Équateur a battu le Pérou 1-0 et le Venezuela a fait match nul 0-0 contre l’Uruguay.

L’Argentine est en tête du classement avec 18 points après huit matches, soit deux points d’avance sur la Colombie. L’Uruguay occupe la troisième place avec 15 points, suivi de l’Équateur avec 14 points. Le Brésil est relégué à la cinquième place avec 10 points.

Malgré la défaite, l’Argentine reste confortablement en course pour une place à la Coupe du monde 2026, qui est co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Avec un tournoi élargi à 48 équipes, les six premiers des qualifications sud-américaines remporteront une place pour la finale.

L’équipe classée septième lors des qualifications participe à un barrage interconfédéral, les trois dernières équipes étant éliminées.