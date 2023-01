L’Argentine et le Brésil discutent d’une monnaie commune. Ne retiens pas ton souffle

Londres

Les deux plus grandes économies d’Amérique du Sud entament des pourparlers pour créer une monnaie commune. Les analystes sont sceptiques.

Le président brésilien Luiz Inacio “Lula” da Silva et le président argentin Alberto Fernández ont écrit dans un article conjoint publié dimanche dans le journal argentin Perfil qu’ils souhaitaient favoriser une plus grande intégration entre les deux voisins.

La paire a déclaré avoir “décidé d’aller de l’avant avec des discussions sur une monnaie sud-américaine commune qui pourrait être utilisée pour les flux financiers et commerciaux, réduisant les coûts d’exploitation et notre vulnérabilité externe”.

L’annonce intervient alors que Lula se rend en Argentine pour son premier voyage à l’étranger depuis sa prise de fonction au début du mois. Lors d’une conférence de presse à Buenos Aires, il a déclaré que l’établissement d’une monnaie commune pour le commerce réduirait la dépendance à l’égard du dollar américain, dont la forte ascension l’an dernier a été douloureuse pour les pays du monde entier.

“Si cela dépendait de moi, nous aurions un commerce extérieur toujours dans la même devise que les autres pays, nous n’aurions donc pas à dépendre du dollar”, a déclaré Lula.

Le ministre brésilien des Finances, Fernando Haddad, a minimisé la portée de l’idée lors de discussions avec des journalistes, selon Reuters. Il a souligné que le manque de dollars américains de l’Argentine pesait sur le commerce entre les deux pays et que les chefs de gouvernement exploraient des solutions possibles, mais cela ne signifiait pas que le réal brésilien était sur le point de disparaître.

« Le commerce est vraiment mauvais et le problème est précisément la devise étrangère, n’est-ce pas ? Nous essayons donc de trouver une solution, quelque chose en commun qui pourrait faire croître le commerce », a déclaré Haddad.

Les deux pays font tous deux partie du bloc commercial du Mercosur, qui comprend également le Paraguay et l’Uruguay. Les discussions sur la création d’une monnaie commune ont périodiquement surgi depuis sa création en 1991.

Win Thin, responsable mondial de la stratégie de marché chez Brown Brothers Harriman, a déclaré que les conversations revenaient maintenant parce que le gauchiste Lula est plus aligné politiquement avec Fernández que son prédécesseur, Jair Bolsonaro.

Les marchés émergents ont également été durement touchés par la force du dollar américain, suscitant des plaintes concernant sa domination dans le système financier mondial. Le billet vert s’est apprécié de près de 8 % par rapport à un panier de principales devises en 2022, rendant les importations de produits alimentaires et d’énergie plus chères et augmentant le coût du service de la dette libellée en dollars.

Pourtant, les investisseurs doutent que les efforts visant à créer une monnaie commune dans la région gagnent du terrain.

“Je ne pense vraiment pas que ça va aller n’importe où”, a déclaré Thin. “Pour le Brésil et l’Argentine, cela semble vraiment un pont trop loin.”

Le Brésil, qui fait face à une forte hausse des taux d’intérêt, fait face à un fort ralentissement de la croissance cette année. La Banque mondiale estime que son économie ne progressera que de 0,8 % en 2023, contre une croissance de 3 % en 2022.

Mais la position économique du Brésil a été beaucoup plus solide que celle de l’Argentine au cours des deux dernières décennies, a déclaré Thin.

“La crédibilité des banques centrales et des institutions au Brésil est beaucoup plus forte”, a-t-il déclaré.

L’Argentine, qui a fait défaut sur sa dette souveraine pour la neuvième fois en 2020, continue de souffrir d’une inflation paralysante. Les prix à la consommation dans le pays ont augmenté de 95 % au cours de la période de 12 mois se terminant en décembre. Les efforts pour maîtriser la situation ont contraint le pays à puiser dans ses réserves de change et à limiter les investissements des entreprises.

Hasnain Malik, responsable de la recherche sur les actions chez Tellimer, a déclaré dans une note de recherche que la divergence des circonstances économiques rendrait extrêmement difficile pour les deux pays de se mettre sur la même longueur d’onde.

« Le Brésil et l’Argentine sont loin de la convergence des politiques économiques et des performances requises pour lancer [a] l’union monétaire », a-t-il déclaré.