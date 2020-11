L’Argentine et l’Amérique latine pleurent Maradona en tant qu’homme du peuple

BUENOS AIRES – Les dizaines de milliers de fans qui se sont réunis jeudi pour rendre hommage à Diego Armando Maradona, la légende du football argentin, alors qu’il était en état dans le palais présidentiel, ont souvent été les premiers à dire que leur idole était un génie du ballon , mais il n’était pas parfait. Il n’a jamais prétendu l’être. C’était un garçon de la banlieue pauvre de Buenos Aires qui a mené son pays à la gloire sur le terrain de football, mais il avait aussi une existence chaotique, connu pour ses batailles publiques contre la toxicomanie, son défi à l’autorité, les enfants qu’il a engendrés qu’il seulement reconnu plus tard dans la vie. Malgré sa renommée, il est resté, toujours, le «pibe», le gamin des rues difficiles d’Argentine. Sa vie et sa politique ne se sont jamais éloignées de ses racines, et ses fans l’aimaient pour cela, en Argentine et dans toute l’Amérique latine, où il était connu pour se ranger du côté des dirigeants et des causes de gauche.

Hebe Nelli, 35 ans, qui a emmené jeudi son fils de 9 ans, Caetano, au centre-ville de Buenos Aires, a déclaré que M. Maradona était particulièrement aimé «dans les pays qui ont souffert du colonialisme» car «il a tenu tête aux puissants et a choisi de se tenir debout. du côté inconfortable de la vie.

Alors peut-être que le défi et la confusion qui ont éclaté lors de ses funérailles lorsque ses fans ont appris que la famille de Maradona avait décidé de conclure la cérémonie et qu’ils n’auraient pas tous la chance de dire au revoir, était conforme à la manière rebelle de M. Maradona. avait vécu, et avec sa volonté de plier le monde à sa volonté plutôt que d’accepter un destin prédéterminé par ses humbles origines. Alors que les fonctionnaires se préparaient à emmener le cercueil au cimetière, les gens ont grimpé aux portes du palais présidentiel, beaucoup d’entre eux scandant les cinq mots qui sont devenus un mantra depuis la mort de M. Maradona mercredi matin: «Diego appartient au peuple». Cette fois, ils en ont ajouté trois autres: «Laissez-nous entrer!»

Mais soudain, le corbillard transportant le cercueil de M. Maradona est parti d’une porte arrière du palais présidentiel accompagné d’une caravane de motos de police.