L’Argentine et la France en route pour la finale de la Coupe du monde masculine

La finale de la Coupe du monde masculine est maintenant en cours, et c’est maintenant ou jamais pour Lionel Messi.

La carrière unique de la superstar argentine sera définie – pour beaucoup – par le fait qu’il mène son pays au titre de la Coupe du monde.

Pourra-t-il enfin, à 35 ans, remporter le plus grand prix du football pour s’assurer sa place aux côtés de Pelé et Diego Maradona dans le panthéon des plus grands joueurs de football de tous les temps ?

La France, championne en titre, et Kylian Mbappe, le joueur le mieux placé pour succéder à Messi et Cristiano Ronaldo en tant que nom de marque du football, se dressent sur son chemin.

C’est s’il ne l’a pas déjà fait.

Messi dirige l’équipe argentine avec Angel Di Maria, qui commence pour la première fois depuis qu’il s’est blessé au pied contre la Pologne lors du dernier tour des matchs de groupe.

Di Maria prend la place de Leandro Paredes au milieu de terrain alors que l’Argentine déploie à nouveau une formation 4-4-2, avec Messi l’un des deux attaquants. Nicolas Tagliafico est préféré à Marcos Acuna au poste d’arrière gauche.

Mbappe a débuté en tête pour la France aux côtés d’Olivier Giroud, qui a surmonté une légère blessure au genou. Dayot Upamecano et Adrien Rabiot remplacent respectivement Ibrahima Konaté et Youssouf Fofana.

Compositions de la Coupe du monde

Argentine: Emiliano Martinez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico ; Angel Di Maria, Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister ; Julian Alvarez, Lionel Messi.

France: Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano, Théo Hernandez ; Aurélien Tchouameni, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot ; Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé, Olivier Giroud.