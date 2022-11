L’Argentine est enfin arrivée au Mondial avec une victoire sur le Mexique

LUSAIL, Qatar – Lionel Messi a déclaré que l’Argentine était enfin arrivée à la Coupe du monde après que son but ait aidé à battre le Mexique 2-0 au stade Lusail.

Choquée par l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture du groupe C, l’Argentine a rebondi pour se mettre en position de se qualifier avant son dernier match contre la Pologne mercredi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

Une défaite contre le Mexique aurait signifié une sortie anticipée au Qatar.

Mais Messi, qui a marqué le premier but avec une touche et une finition merveilleuses en seconde période, a déclaré que sa campagne était enfin en cours.

“Nous savions qu’aujourd’hui nous devions gagner, qu’une autre Coupe du monde commençait pour nous et nous savions quoi faire”, a-t-il déclaré. “Nous ne pouvons pas baisser la garde maintenant et il nous reste toutes les finales.

“Nous savions que la réponse de nos fans serait comme ça et je pense que nous nous sommes conformés.”

Messi a marqué son deuxième du tournoi pour enfin sortir de l’impasse face à un Mexique têtu qui a bien débuté au Lusail Stadium.

Le remplaçant Enzo Fernandez a obtenu une seconde tardive pour sécuriser le résultat.

Mais par la suite, l’entraîneur argentin Lionel Scaloni a admis que c’était Messi qui avait changé le cours du match.

“Il a défini le match parce que c’est ce qu’il sait faire”, a déclaré Scaloni. “Il a un groupe derrière lui qui le soutient. Le match a changé parce que nous avons de grands joueurs et aussi nous avons Leo.”

Après le match, Messi a également été contraint de minimiser les inquiétudes concernant une blessure.

Il y avait des spéculations avant la Coupe du monde selon lesquelles il souffrait d’un problème à la cheville et a admis l’avoir tordu lors de la défaite contre l’Arabie saoudite.

Il était également à la fin de gros défis contre le Mexique mais a réussi à terminer le match.

“Je ne sais pas pourquoi tant de choses ont été dites à ce sujet”, a ajouté Messi. “L’autre jour, tout le monde parlait de ma cheville et je n’avais rien de mal à ça. Mais à la dernière minute [against Saudi Arabia]je l’ai retourné.

“J’ai dit toute la semaine que je n’avais rien de mal avec ça et puis à la dernière minute j’ai tordu ça. Mais ça va. J’ai pu m’entraîner normalement par la suite avec l’équipe et je ne me suis pas entraîné seul à à tout moment.”

Avec son but, Messi a égalé le nombre de buts et d’apparitions en Coupe du monde de Diego Maradona.

Le capitaine de 35 ans a marqué deux des trois buts de l’Argentine ici au Qatar. Messi est le meilleur buteur de tous les temps de l’Argentine, l’a mené à la gloire de la Copa America l’année dernière et a remporté le Ballon d’Or un record à sept reprises.