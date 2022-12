L’Argentine est en finale : cinq points à retenir de la 24e journée de la Coupe du monde 2022

L’Argentine est dans une autre finale de Coupe du monde. Huit ans après que Lionel Messi a eu sa meilleure chance de remporter le trophée, il a une autre chance.

L’Albiceleste a été magnifique lors d’une victoire 3-0, avec son n°10 en tête et au centre. Maintenant, la nation sud-américaine a une sixième pièce maîtresse à attendre ce dimanche.

Voici les cinq principaux plats à emporter QuatreQuatreDeux a appris au cours d’une autre journée d’action en Coupe du monde.

Le jeu “adapté” de Lionel Messi est toujours injouable

Lionel Messi a peut-être dépassé les joueurs avec aisance il y a dix ans, mais Father Time atteint tout le monde. Comme il l’a prouvé ce soir, cependant, sa deuxième meilleure option est toujours en suspens.

Messi a dû ralentir presque jusqu’à s’arrêter dans sa course labyrinthique devant Josko Gvardiol pour mettre en place le troisième de l’Argentine. Gvardiol n’a pas non plus été en reste dans ce tournoi. Cela montre que le Flea a bien adapté son jeu et que même si les défenseurs ne s’inquiètent plus du fait que Messi les devance, il a d’autres armes sur lesquelles s’appuyer.

Sa force et son équilibre sont désormais ses points forts lorsqu’il s’éloigne des joueurs – plus que la vitesse de nos jours. Oh, et la balle finale à Julian Alvarez n’était pas mal non plus.

Peut-être que d’autres joueurs lentement dans la trentaine pourraient apprendre une chose ou deux du grand homme.

Julian Alvarez est bien plus qu’un simple interprète de sauvegarde

Lautaro Martinez a commencé la Coupe du monde en tête pour l’Argentine. Julian Alvarez est intervenu et n’a pas regardé en arrière.

Le temps a été limité au niveau national pour le joueur de 22 ans étant donné que le plus grand avant-centre du monde a sans doute cette place couverte – mais Alvarez peut certainement le mélanger avec les autres options de l’Argentine. Il est l’un des meilleurs attaquants de ce tournoi, a un sens du gros jeu qui manquait à Martinez et fait la course difficile que Messi ne peut plus.

Non seulement offre-t-il quelque chose aux finalistes de la Coupe du monde, mais cela donne-t-il matière à réflexion à Pep Guardiola ? Bien sûr, Erling Haaland n’a pas besoin beaucoup aider, mais Alvarez revient au stade Etihad sans doute avec plus de crédit que toute autre star de la ville.

Il a encore été superbe ce soir et débutera sûrement dimanche une finale de Coupe du monde pour son pays. C’est bien mérité.

La Croatie a (désespérément) besoin d’un avant-centre

Le recours de la Croatie aux prolongations et aux pénalités a été un sujet de discussion mineur non seulement lors de cette Coupe du monde, mais également lors de la précédente. En 2018, Luka Modric & Co. n’ont pas pu gagner un seul match à élimination directe en temps réglementaire, malgré leur arrivée en finale. Au Qatar, ils avaient besoin de temps supplémentaire et de pénalités lors des deux tours précédents après la phase de groupes avant de perdre contre l’Argentine.

Bien que cela ait valu des applaudissements pour l’endurance et le caractère de la Croatie, cela en dit long sur sa capacité à tuer des matchs. Un côté clinique n’aurait pas besoin de se déchaîner tour après tour; ils gagneraient dans les 90 minutes prévues.

Malgré tous ses brillants intrigants au milieu de terrain, la Croatie n’a tout simplement pas de tireur d’élite à l’avant. Leur meilleur buteur en Russie était Ivan Perisic, avec trois réalisations. Cette fois, ils sont sortis avec Andrej Kraramic leur meilleur buteur, avec deux. Ce n’est pas suffisant, et la FA croate surveillera attentivement la prochaine génération, en espérant qu’un braconnier émerge.

Luka Modric tire sa révérence à une légende

Une nation de seulement 3,5 millions d’habitants n’est pas censée atteindre une demi-finale de Coupe du monde, même si elle est folle de football. La Croatie en a atteint deux sur le rebond, et cela est dû en grande partie au génie générationnel de son capitaine et talisman Luka Modric.

L’homme du Real Madrid a quitté le terrain après le coup de sifflet final au Qatar meurtri et brisé, sachant que sa dernière chance de mettre la main sur une Coupe du monde a été gâchée. Il sera amèrement déçu, mais il n’a pas besoin de l’être. Modric a de nouveau fait sensation lors de cette Coupe du monde, donnant le rythme au jeu offensif de son équipe et se démenant pour la cause.

Le vainqueur du Ballon d’Or 2018 ne mettra peut-être jamais la main sur le titre dont il rêve le plus, mais il restera comme une légende, ayant inspiré son équipe à deux classements parmi les quatre premiers. Merci pour les souvenirs, Luka.

Il a été la star du tournoi… pas Messi, McCoist.

L’ancien homme des Rangers a été sous une forme électrique tout au long de la Coupe du monde et Twitter a réalisé son souhait lorsque McCoist a été déposé dans la cabine de commentaires en tant que troisième roue pour Sam Matterface et Lee Dixon. Le contraste entre la nonchalance bourrue de Dixon et le plaisir composé de McCoist était clair à voir, l’Écossais sortant en tête pour le plaisir.

C’est qu’il fait sonner son travail comme s’il le faisait gratuitement. Ses “plaisanteries” ne se sentent pas forcées et il n’essaie pas de dire quoi que ce soit de trop exagéré. Il laisse Messi parler.

Obtenir Ally sur le dernier grand match solo d’ITV avant la finale donne l’impression qu’ils réalisent à quel point le grand homme est vraiment populaire. Pouvons-nous l’avoir sur les matchs de Premier League après que tout soit terminé?