L’Argentine est à l’épicentre d’une nouvelle ruée vers l’or blanc

L’élan derrière le boom de l’exploitation minière du lithium en Argentine s’accélère rapidement.

On pense que le pays est en passe d’égaler, voire de dépasser, son voisin chilien en tant que premier producteur de lithium d’Amérique latine d’ici 2030, avec des investisseurs et des opérateurs du monde entier se démenant pour s’impliquer dans ses projets en plein essor.

Le lithium, parfois appelé « or blanc » en raison de sa couleur claire et de sa valeur marchande élevée, est considéré comme un élément essentiel de la transition énergétique. Métal le plus léger au monde, le lithium est couramment utilisé dans les véhicules électriques, les téléphones portables et les batteries rechargeables pour ordinateurs portables.

Les analystes du cabinet de conseil en risques politiques Eurasia Group affirment que la trajectoire de la production de lithium en Argentine dépend de la prochaine élection présidentielle et de la manière dont son résultat affectera les perspectives macroéconomiques du pays, ainsi que de la probabilité de politiques interventionnistes.

« Les enjeux sont élevés », ont déclaré les analystes d’Eurasia Group dans une note de recherche publiée le 18 septembre. « Ce qui est en danger, ce n’est pas seulement l’opportunité pour l’Argentine de développer une chaîne d’approvisionnement robuste en lithium – et éventuellement en batteries – mais aussi les progrès du secteur énergétique mondial. transition. »

« Si le boom du lithium en Argentine est étouffé, cela entravera l’approvisionnement nécessaire pour alimenter la révolution des véhicules électriques (VE), en particulier plus tard dans la décennie, lorsque les fondamentaux de l’offre et de la demande de lithium devraient se resserrer », ont-ils ajouté.

L’Amérique latine fournit actuellement environ 35 % du lithium mondial, selon l’Agence internationale de l’énergie, le Chili (26 %) et l’Argentine (6 %) étant en tête. On estime que la région détient plus de la moitié des réserves mondiales de lithium, principalement situées en Argentine (21 %) et au Chili (11 %).