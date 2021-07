L’Argentine enregistre 100 000 décès par virus alors que la variante Delta se profile

Les États-Unis ont confirmé le plus grand nombre de décès dus au COVID-19 avec environ 608 000, suivis du Brésil (536 000), de l’Inde (411 000), du Mexique (235 000) et du Pérou (195 000). La France, la Russie, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Colombie ont chacun signalé bien plus de 100 000 décès, selon le centre de ressources sur les coronavirus de l’Université Johns Hopkins.