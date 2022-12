L’Argentine en finale, la France contre le Maroc, les meilleurs paris de mercredi

L’Argentine de Lionel Messi a décroché sa place en finale de la Coupe du monde 2022 après avoir battu la Croatie. Ils rencontreront le vainqueur de France contre Maroc, qui s’affrontera le 14 décembre à 14 h HE.

Assurez-vous de vous renseigner auprès d’ESPN tout au long du tournoi car nous vous apportons les dernières nouvelles du Qatar. Voici ce que vous avez peut-être manqué des événements de la Coupe du monde de mardi et un aperçu de l’action de demain.

– Actualités, fonctionnalités, aperçus de la Coupe du monde et plus encore

– Diffusez FC Daily et Futbol Americas sur ESPN +

Messi est sur le point de remporter le seul trophée qui lui a échappé toute sa carrière, la Coupe du monde. (Photo de Shaun Botterill – FIFA/FIFA via Getty Images)

Messi est à un match de remporter la Coupe du monde

Le capitaine argentin est à une victoire de remporter le trophée de la Coupe du monde et de consolider son statut de plus grand joueur à avoir jamais joué. Le seul titre qui a échappé à Messi, qui le distingue de tant de grands qui l’ont précédé, est à lui pour le 18 décembre.

Au début du match contre la Croatie, il semblait qu’il aurait pu se tirer les ischio-jambiers, mais tous les doutes ont été mis de côté lorsqu’il a orchestré son pays vers la gloire, d’abord avec un penalty fracassé dans le coin droit, puis avec un éblouissant, marque de fabrique. courir contre l’un des meilleurs défenseurs du tournoi, Josko Gvardiol, pour préparer Julian Alvarez pour son deuxième but de la nuit.

Et il a battu des records en le faisant : l’homme le plus âgé à avoir marqué cinq buts en une seule Coupe du monde et le meilleur buteur de l’Argentine à la Coupe du monde. C’est la dernière danse de Messi, et nous sommes tous chanceux d’en être témoins. Il y aura toujours des comparaisons avec Maradona, le pied gauche magique, la main de Dieu, les courses labyrinthiques. Si Messi peut gagner la Coupe du monde, il sera difficile de contester ces comparaisons.

Messi livre masterclass après masterclass au Qatar, tandis que les fans argentins du monde entier célèbrent leur rapprochement vers la gloire.

N’es-tu pas amusé?

jouer 1:41 Craig Burley ne tarit pas d’éloges sur la performance et la résilience du Maroc après qu’il est devenu la première équipe africaine à se qualifier pour une demi-finale de Coupe du monde.

Le Maroc pourra-t-il maintenir son rêve en vie ou la France prouvera-t-elle trop ?

La nation nord-africaine a surpris tout le monde après avoir dominé son groupe, puis éliminé l’Espagne et le Portugal de la Coupe du monde. L’entraîneur du Maroc, Walid Regragui, n’a rejoint le club qu’en août et il n’y avait aucune pression pour exceller au Qatar. Désormais, le rêve de la Coupe du monde est tout ce que les fans du pays et du monde arabe espèrent.

2 Connexe

En tant que première nation africaine à atteindre les demi-finales de la Coupe du monde, l’histoire de Cendrillon du Maroc met en valeur son talent, son esprit combatif et son courage. Azzedine Ounahi fait partie intégrante de la créativité du milieu de terrain. Sofyan Amrabat est l’exécuteur, fermant toute idée que l’opposition pourrait avoir d’attaquer. Pendant ce temps, Achraf Hakimi et Hakim Ziyech sont deux superstars qui peuvent débloquer le jeu depuis les coulisses. Compte tenu de la course du Maroc, la France fera bien de ne pas sous-estimer l’équipe de Regragui.

Ensuite, il y a aussi le soutien derrière le Maroc, ce qui en fait essentiellement un “tournoi à domicile” pour eux. Des milliers de Marocains se rendent à Doha pour la demi-finale, tandis que des fans du Moyen-Orient et d’Afrique les encouragent. Serait-ce le facteur X pour les pousser devant les Français?

La France a déjà été ici et a gagné en 2018. Elle compte l’un des meilleurs joueurs du monde à Kylian Mbappe, un n ° 10 polyvalent à Antoine Griezmann et le meilleur buteur de tous les temps de leur pays à Olivier Giroud. Contre l’Angleterre, Didier Deschamps a été dominé, mais s’en est quand même sorti, preuve de sa profondeur.

Bien sûr, la France entre dans cette demi-finale en tant que favorite en raison de sa puissance et de son expérience, mais si elle a appris quelque chose de ce tournoi, elle saura ne pas tomber dans le piège de la complaisance contre les soi-disant “outsiders”.

jouer 1:48 Mark Ogden donne son analyse sur les meilleurs joueurs du Qatar jusqu’à présent.

Les meilleures lectures du jour

Le conte de fées du football marocain : comment Regragui a réuni les Lions de l’Atlas

Avant la deuxième demi-finale de mercredi, nous avons une paire de lectures sur le Maroc, qui est l’histoire de la Coupe du monde (sans offense, Messi). Julien Laurens s’est d’abord penché sur Walid Regragui, leur entraîneur mercuriel et ses racines en France.

Yassine ‘Bono’ Bounou incarne l’humilité et l’esprit de la course magique du Maroc en Coupe du monde

Deuxièmement, l’écrivain LaLiga d’ESPN, Graham Hunter, dresse le portrait du gardien de but magique du Maroc, Yassine Bounou, dont l’héroïsme et l’histoire familiale en couches résument l’éclat de son équipe nationale et de la diaspora marocaine.

Un hommage à Grant Wahl et à son héritage dans le monde du football

Nous terminons les lectures sur une note douce-amère: Luis Miguel Echegaray d’ESPN a écrit un essai touchant sur son ami proche, Grant Wahl, à la suite de la mort choquante du journaliste de football américain à Doha lors du quart de finale Argentine contre Pays-Bas vendredi.

Vos meilleurs paris (cotes via Caesars Sportsbook)

Si vous cherchez à parier sur la Coupe du monde, les contributeurs ESPN Paul Carr, Daniel Thomas et Dalen Cuff sont là pour vous donner des conseils clés sur les cotes, les options et les contrats à terme. Voici ce que nous avons pour la demi-finale de mercredi.

Maroc (+625) vs. France (-200), Nul (+285)

Paul Carr : Semblable à l’autre demi-finale, la valeur est sur l’outsider ici. La France aura plus de ballon et dépassera probablement le Maroc au moins 2 contre 1, mais le Maroc va bien avec ça, cherchant à capitaliser sur une poignée de bonnes opportunités de contre-attaque. Même avec les questions sur la santé de la ligne arrière du Maroc, ils ont plus d’une chance sur 4 de tenir le coup et au moins d’obtenir des prolongations. Je préfère jouer au Maroc pour avancer à n’importe quoi au nord de +300, et j’aime le prix sur le tirage ici aussi (+285) si les autres prix sont inférieurs.

Manchette Dalen : Vous n’obtiendrez aucun argument de ma part sur l’analyse de Paul ci-dessus. Aussi bon que le Maroc ait été défensivement (un seul but encaissé — un but contre son camp, rien de moins), j’aime bien ici. Ils sont un peu amochés et la France a montré sa capacité à marquer. À l’inverse, la France a marqué à chaque match et semble chancelante à l’arrière. Les Bleus aura la part du lion du ballon, ce qui convient au Maroc car il fabriquera de solides contre-attaques dans ce match. Les Lions de l’Atlas ont su capitaliser sur relativement peu d’occasions de marquer à chaque match. J’irai avec plus de 2,5 buts à +125.

Daniel Thomas : Blooming diable, ne serait-ce pas la quintessence absolue de cette Coupe du monde si le Maroc éliminait les champions en titre ? La France n’a pas été formidable contre l’Angleterre, mais elle a le potentiel offensif pour éliminer même les défenses les plus sévères. J’aime beaucoup Antoine Griezmann avec une “assistance à tout moment” à +240.

Nouvelles et notes

Nous savons que la Coupe du monde est une bataille d’équipes nationales, mais les joueurs doivent retourner dans leurs clubs quand tout est dit et fait, et c’est agréable de voir un peu d’unité après la défaite de l’Angleterre en quart de finale contre la France. Le gardien de Tottenham, Hugo Lloris, a déclaré mardi aux médias qu’il avait envoyé un texto à son coéquipier du club, l’attaquant anglais Harry Kane, après la défaite de samedi au cours de laquelle Kane avait raté un penalty. “C’est une période difficile pour l’équipe nationale d’Angleterre et Harry… Je n’ai pas besoin d’aller plus loin. Nous avons eu un texto [exchange] apres le jeu. Ce n’était pas facile de trouver les mots. Il avait besoin de repos, mais je pense qu’il peut être fier de ce qu’il a fait pour l’équipe nationale.”

D’une légende brésilienne à l’autre : Ronaldo Nazario a averti que Neymar avait besoin de soutien psychologique pour l’aider à gérer la “pression disproportionnée” d’essayer de gagner la Coupe du monde.

Bravo Lionel Messi ! Il se prépare maintenant pour une autre finale de Coupe du monde et le fera en tant que meilleur buteur de tous les temps de l’Argentine à la Coupe du monde, avec son penalty contre la Croatie son 11e but dans cette compétition. PHEW.

Et enfin, une autre lecture de l’Angleterre. Rappelez-vous à quel point Harry Maguire était bon lors de la course des Trois Lions aux quarts de finale? Eh bien, son directeur de club, Erik ten Hag de Man United, l’a certainement repéré et espère que la forme du défenseur reviendra avec lui du Qatar. “Il est clair qu’il est assez bon pour jouer au plus haut niveau”, a déclaré Ten Hag lors du camp d’entraînement de United en Espagne. “Nous voulons qu’il ramène cela à Manchester avec lui afin qu’il puisse l’apporter sur le terrain pour United.

Quoi de neuf demain

France vs Maroc (2p ET): Ça y est …! La deuxième demi-finale oppose Kylian Mbappe & Co. à l’histoire prééminente de Cendrillon de la Coupe du monde. Qui va avancer ?