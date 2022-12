L’Argentine en finale de la Coupe du monde : l’équipe de Lionel Messi a battu la Croatie 3-0 | Nouvelles du monde

L’Argentine est qualifiée pour la finale de la Coupe du monde après avoir battu la Croatie.

L’équipe sud-américaine a triomphé 3-0 de ses adversaires en demi-finale pour se qualifier pour la finale de dimanche, au stade Lusail de Qatar.

Ils affronteront soit la France, soit le Maroc, qui doivent disputer leur demi-finale mercredi.

Image:

Lionel Messi célèbre le premier but argentin du match



L’Argentine a pris les devants grâce à un penalty en première mi-temps du talisman Lionel Messi après une faute sur la star de Manchester City, Julian Alvarez.

Alvarez a ensuite tapé sur le deuxième but de l’Argentine après une course fulgurante dans la surface de réparation, qui a vu le ballon dévié deux fois sur son chemin par les défenseurs croates.

La paire s’est combinée une fois de plus pour le troisième but de l’Argentine, Messi effectuant une course sensationnelle sur l’aile droite avant de revenir à Alvarez pour une touche.

Image:

L’Argentin Julian Alvarez marque le deuxième but de son équipe en demi-finale



Image:

Les joueurs argentins célèbrent après le troisième but de l’équipe



La victoire en demi-finale entretient les espoirs de Messi de remporter un Coupe du monde – dans ce qui pourrait être son dernier grand tournoi international avec l’Argentine.

L’attaquant vedette, 35 ans, a remporté des dizaines de trophées de club et de récompenses personnelles tout au long de sa brillante carrière, y compris la Copa America avec l’Argentine l’année dernière.

Mais il n’a pas encore ajouté une médaille de vainqueur de la Coupe du monde à sa collection. L’Argentine a remporté deux Coupes du monde dans son histoire, en 1978 et 1986.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:56

Les fans de Buenos Aires ont éclaté en célébrations après les premiers buts de l’Argentine contre la Croatie.



La campagne de l’Argentine pour la Coupe du monde 2022 a pris un départ terrible lorsqu’elle a perdu contre l’Arabie saoudite 2-1 lors de son premier match de groupe.

Mais ils sont en pleine forme depuis, battant le Mexique et la Pologne en tête du groupe C, avant de battre l’Australie en huitièmes de finale, puis de subir une séance de tirs au but acharnée contre les Pays-Bas.