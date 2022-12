L’Argentine éclate de joie après que l’équipe ait atteint la finale de la Coupe du monde

BUENOS AIRES, Argentine (AP) – Les rues de l’Argentine se sont transformées en fête mardi lorsque l’équipe nationale a battu la Croatie par un confortable 3-0 et a valu à ce pays sud-américain fou de football une place en finale de la Coupe du monde.

Les fans ont afflué dans les rues de la capitale de Buenos Aires dès la fin du match, avec des gens agitant des drapeaux argentins hors de leurs voitures tandis que d’autres sautaient et chantaient de joie au milieu d’une mer de porter le maillot de l’équipe nationale.

Plus tôt, Buenos Aires s’était immobilisée lors d’un après-midi d’été torride alors que les fans remplissaient les cafés, les restaurants et les places publiques, où des écrans géants suivaient les exploits de l’équipe dirigée par Lionel Messi.

“Je suis en extase totale”, a déclaré Emiliano Adam, 31 ans, qui travaille dans une agence de publicité et faisait la fête dans les rues de Buenos Aires en portant le drapeau du pays en guise de cape. “C’est le premier match qui ne m’a pas fait souffrir, la première fois que j’ai pu profiter d’un match du début à la fin.”

L’Argentine jouera désormais le dernier match de la Coupe du monde contre la France ou le Maroc, qui s’affrontent mercredi.

Avec ce match final encore dans quelques jours, mardi s’est transformé en une journée de joie alors que des milliers de personnes sont descendues sur l’obélisque emblématique de la capitale.

Le début angoissant du tournoi pour l’Argentine a été suivi d’une série de victoires qui ont apporté une joie bien méritée à un pays coincé dans une impasse économique avec l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde, se rapprochant de près de 100% par an, et où près de quatre personnes sur dix vivent dans la pauvreté.

“On est tous super excités, ça faisait si longtemps qu’on n’avait pas vécu un bonheur comme ça. C’est beau, je veux dire regardez ça », a déclaré Laila Desmery, une actrice de 27 ans, en montrant les gens qui dansent et font la fête dans la rue. “C’est vraiment inexplicable la joie que nous allons vivre ces prochains jours.”

Les espoirs vertigineux pour l’équipe d’Argentine n’ont fait qu’augmenter ici après le quart de finale contre les Pays-Bas, un match angoissant qui s’est terminé par une séance de tirs au but et a conduit à un sentiment collectif de l’équipe qui avait choqué le monde en perdant son match d’ouverture contre l’Arabie saoudite. L’Arabie avait enfin trouvé son rythme.

“C’était l’antithèse du dernier match, nous avons gagné facilement, avec un large avantage et sans moments de tension et de stress”, a déclaré Valentina González, 31 ans, responsable des réseaux sociaux.

Mariano Balestrasse a déclaré qu’il était particulièrement fier de la façon dont l’équipe nationale “s’est considérablement améliorée chaque jour et à chaque match, vous pouvez voir une amélioration”.

En ce sens, la défaite choquante contre l’Arabie saoudite “a aidé à consolider l’équipe”, a déclaré l’architecte de 28 ans.

“Cette équipe a beaucoup communiqué avec les gens, on voit qu’ils sont très unis et qu’ils transmettent ça”, a déclaré Abe Pérez, un fonctionnaire de 52 ans.

Dans un café traditionnel du quartier de Buenos Aires à Palerme, ceux qui regardaient nerveusement l’écran de télévision ont explosé de jubilation lorsque Messi a marqué un penalty, mettant fin à ce qui avait été 33 minutes sans but angoissantes.

“Messi, Messi, Messi”, la foule a commencé à chanter en bougeant les bras dans une ovation d’adoration.

Ce n’est que cinq minutes plus tard, avant même que la foule n’ait eu la chance de se calmer, que Julián Álvarez a marqué un but impressionnant, portant le score à 2-0.

En seconde période, la foule était ravie et quand Álvarez, avec une passe décisive de Messi, a marqué un troisième but, la joie a débordé avec des gens sautant sur des chaises, s’embrassant et se serrant dans les bras.

“En tenant Messi par la main, nous allons aller jusqu’au bout”, a scandé la foule.

La victoire de mardi et l’accès à la finale de la Coupe du monde ont été encore plus agréables en raison des difficultés initiales rencontrées par l’équipe dans le tournoi, a déclaré González.

“Il semble que cela doit toujours être difficile d’y arriver, mais nous y arrivons et nous gagnons. C’est comme s’il n’y avait pas de victoire sans souffrance », a déclaré le joueur de 27 ans.

Le trébuchement initial donne plus de “mysticisme” au pays qui atteint maintenant la finale, a déclaré Desmery.

“Beaucoup de gens disent que nous aimons souffrir parce que si nous ne souffrons pas, c’est comme si rien ne se passait, et bien, c’est un peu ça”, a déclaré Desmery. “En tant qu’Argentins, nous aimons ressentir beaucoup de choses, puis la célébration est trois, quatre fois plus grande.”

