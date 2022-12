L’Argentine donne à EA Sports FIFA la quatrième prédiction correcte du vainqueur de la Coupe du monde

EA Sports FIFA sort en fanfare.

Le jeu vidéo de football de renommée internationale sera rebaptisé EA Sports FC à partir de l’année prochaine en raison de la fin d’un accord de longue date entre Electronic Arts et la FIFA. Mais si c’est la dernière fois que le jeu a la chance de présenter des équipes masculines de la Coupe du monde et de simuler le tournoi, cela n’aurait pas pu mieux se passer.

Grâce à la victoire de l’Argentine sur la France lors de la finale de la Coupe du monde 2022, EA Sports FIFA a désormais correctement prédit les vainqueurs de chacune des quatre dernières Coupes du monde masculines, dont l’Espagne en 2010, l’Allemagne en 2014 et la France en 2018.

Chaque prédiction est intervenue après qu’EA Sports ait simulé le tournoi avec l’édition la plus récente du jeu et publié les résultats avant le début de chaque Coupe du monde. La société de jeux vidéo a rendu publique la prédiction de cette année le 8 novembre, 12 jours avant le match inaugural de la Coupe du monde 2022 entre le pays hôte, le Qatar et l’Équateur.

EA Sports FIFA 23, l’édition du jeu qui a exécuté la simulation, n’était pas aussi précise pour prédire comment l’Argentine remporterait son troisième titre de Coupe du monde. Le match prédisait que l’Argentine gagnerait 1-0 en finale face à son grand rival le Brésil.

Aussi doux que cela ait pu être pour Albiceleste supporters, les fans de football ont plutôt eu droit à une finale de Coupe du monde pour les âges. L’Argentine l’a emporté sur la France 3-3 aux tirs au but après Les Bleus La star Kylian Mbappé a réussi un tour du chapeau pour rapprocher une équipe française blessée d’une blessure terriblement proche d’un titre à répétition.

Argentine vs France : MINI-MOVIE de la finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 | RENARD Football Revivez certains des meilleurs moments de l’un des plus grands matchs de l’histoire de la Coupe du monde.

Au lieu de cela, cependant, les deux buts de Lionel Messi ont aidé son équipe à accomplir le couronnement de la carrière de la superstar de 35 ans. Messi est considéré dans de nombreux cercles comme le plus grand joueur de football de tous les temps, et la victoire palpitante de son équipe sur la France est largement considérée comme la plus grande finale de Coupe du monde de tous les temps.

Le Brésil, quant à lui, a subi une défaite serrée dans un thriller en quart de finale, s’inclinant face à la Croatie 1-1 aux tirs au but. Cependant, les quintuples champions ont toujours une liste chargée qui les a maintenus au premier rang du classement international des équipes masculines de la FIFA, même après que l’Argentine a remporté le trophée de la Coupe du monde 2022.

Coupe du monde de football 2022 : Lionel Messi et Christian Pulisic mènent les meilleurs moments Du terrain au studio et tout le reste, couvrir la Coupe du Monde de la FIFA 2022 a été une expérience pas comme les autres. Nous avons hâte de tout recommencer cet été pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA !

EA Sports FIFA a également simulé que Messi remporterait le Soulier d’or de la Coupe du monde 2022 en tant que meilleur buteur du tournoi avec huit buts et s’en est également rapproché.

Messi, qui a remporté le trophée du ballon d’or du meilleur joueur du tournoi, est entré en finale dans le siège du conducteur pour le Golden Boot mais a perdu grâce au tour du chapeau susmentionné de Mbappé, qui a donné à la star française huit buts au total dans le tournoi. aux sept de Messi.

L’Argentin Julián Álvarez et le Français Olivier Giroud sont à égalité à la troisième place du classement avec quatre buts chacun.

