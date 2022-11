L’Argentine doit s’inspirer de la course de retour d’Italia ’90

Personne qui était à la Coupe du monde au Brésil il y a huit ans ne peut oublier la bande originale du tournoi. Il a été fourni par les hordes massives de fans argentins en visite qui, où qu’ils se soient réunis, ont chanté une chanson sur l’air de “Bad Moon Rising” de Creedence Clearwater Revival.

Les paroles adaptées n’avaient rien à voir avec le tournoi de Mexico 1986, lorsque Diego Maradona a atteint des sommets de génie rarement vus avant ou depuis. Ils ne parlaient même pas de l’Argentine 78, site de leur première victoire en Coupe du monde. Non, les paroles de la chanson se concentraient sur un but marqué en Italie ’90.

À l’époque, comme aujourd’hui, l’Argentine a subi une défaite surprise lors du match d’ouverture du tournoi. Du point de vue de l’époque, perdre contre le Cameroun était au moins autant une surprise que le choc de mardi contre l’Arabie saoudite. Mais cette équipe s’est relevée, s’est dépoussiérée et est allée jusqu’en finale. Trente-deux ans plus tard, les supporters argentins espèrent un renouveau similaire.

Il est fascinant qu’Italia ’90 occupe une telle place dans le folklore du football. Mais encore une fois, l’Argentine est le pays du tango, avec ses histoires de romance sombre, ses rebondissements dramatiques et sa tragédie romantique.

Peut-être que les choses allaient tout simplement trop bien lorsque l’équipe s’est imposée au Qatar après une série de 36 matchs sans défaite. Il y avait une peur dans le camp que quelque chose puisse mal tourner au moment le plus important. L’entraîneur argentin Lionel Scaloni en a parlé après que son équipe a battu l’Italie, championne d’Europe, en juin. Les Italiens, bien sûr, avaient été sur une longue série d’invincibilité – et avaient même raté la Coupe du monde. Quelque chose de similaire s’est produit en Algérie. Mieux vaut, pourrait-on imaginer, que quelque chose se passe mal lors du premier match de la Coupe du monde – quand il est encore temps de redresser la barre – que lors des huitièmes de finale, où défaite rime avec élimination.

Et la situation de l’Argentine est plus confortable que celle de l’Allemagne, l’autre surprise des perdants du premier tour face à l’opposition asiatique. L’Argentine n’aura pas à affronter l’Espagne lors du prochain match. Au lieu de cela, c’est le Mexique suivi de la Pologne, qui n’avaient pas l’air impressionnants dans leur match nul et vierge. Les ailiers mexicains ne semblent pas représenter la même menace qu’il y a quatre ans. L’Argentine a renversé le Mexique à trois reprises au cours des années Scaloni, sans encaisser de but, et la Pologne a l’air d’une équipe trop lente pour soutenir l’avant-centre Robert Lewandowski – et trop lente pour placer le milieu de terrain argentin sous le genre de pression que l’Arabie saoudite a gérée mardi.

L’Argentine a subi une défaite choc 2-1 face à l’Arabie saoudite lors de son match d’ouverture de la Coupe du monde mardi. Cao Can/Xinhua via Getty Images

Après le match de mardi, Scaloni a déclaré qu’il n’avait pas été surpris par l’approche saoudienne, la haute ligne défensive qui a serré le jeu et empêché son équipe d’établir son rythme habituel de passes patientes. Cela soulève une question évidente : si cela avait été prévu, alors pourquoi l’Argentine a-t-elle été si mauvaise pour y faire face ?

Il y a eu un air d’euphorie au sujet de l’équipe nationale au cours de cette longue série d’invincibilité, et surtout depuis le triomphe de la Copa America l’an dernier. Le côté a été baptisé le “Scaloneta” — l’équipe Scaloni, en hommage à l’histoire remarquable d’un homme sans expérience d’entraîneur senior qui a mené l’équipe à son premier titre senior depuis 1993. Mais 45 mauvaises minutes contre les Saoudiens ont suffi à prolonger la lune de miel une fin abrupte.

L’Argentine adore les analyses, et les articles de journaux et les débats télévisés ont approfondi les défauts et les échecs de la défaite choc. Le véritable test d’une équipe est toujours lorsqu’elle prend du retard – ce n’est pas une position à laquelle l’Argentine a dû faire face trop souvent ces derniers temps. Sous pression, une équipe avec une idée forte est devenue une équipe sans idée.

L’équipe de Scaloni a été basée sur l’association, sur des combinaisons de passes qui se développent plus rapidement près du but adverse. Certes, la blessure de Giovani Lo Celso n’a pas arrangé les choses. Il était un élément essentiel du trio central du milieu de terrain, et lorsqu’il a été expulsé, Scaloni a avoué qu’il ne possédait pas de remplaçant idéal. Même ainsi, l’Argentine aurait sûrement dû faire mieux dans ses efforts pour se placer derrière la défense saoudienne. La meilleure solution aurait été une combinaison rapide au milieu de terrain suivie d’une passe en avant d’un coureur en profondeur. Au lieu de cela, l’Argentine n’a jamais réussi à résoudre ce problème et a persisté avec de longues balles jusqu’aux attaquants, ce qui a entraîné 10 décisions de hors-jeu à leur encontre.

Scaloni n’a-t-il donc entraîné son équipe que pour des situations favorables ? N’y a-t-il pas d’autre plan de match ? Et pourquoi ses remplacements étaient-ils si inefficaces ? L’entraîneur recrue a-t-il commis une erreur en ne prenant pas un avant-centre pur et dur comme remplaçant? Et a-t-il passé trop de temps à espérer que les joueurs se rétablissent avant de devoir en retirer trois de l’équipe?

Dans les jours angoissants qui précèdent le match contre le Mexique, toutes ces questions et bien d’autres sont débattues. Il n’y a qu’un moyen de les faire taire : une victoire samedi et un regain d’espoir que, tout comme en Italie 90, l’Argentine puisse se rendre jusqu’à la finale en empruntant la route panoramique, montrant le genre de courage qui sera chanté dans les années à venir.