L’Argentine dévoile son équipe pour la Coupe du monde

L’Argentine a dévoilé son équipe pour la Coupe du monde au Qatar, qui aura lieu dans un peu plus d’une semaine. L’entraîneur Lionel Scaloni a nommé une solide liste de 26 joueurs choisis parmi le noyau bien établi de joueurs alors que l’Albiceleste entre dans le tournoi comme l’un des grands favoris.

Les gros titres et les caméras seront tous sur Lionel Messi alors que le petit magicien du pied gauche entre dans sa cinquième et peut-être sa dernière Coupe du monde visant à remporter le plus gros prix du football mondial. Le joueur de 35 ans compte 19 matchs au cours des 4 dernières Coupes du monde, 2 derrière le héros culte Diego Maradona.

Scaloni a succédé au règne désastreux de l’ancien entraîneur Jorge Sampaoli, terminant troisième de la Copa America 2019. L’Argentine est invaincue en 35 matchs toutes compétitions confondues et se rapproche du record de tous les temps de l’Italie de 37. L’équipe sud-américaine a terminé deuxième des qualifications pour la Coupe du monde derrière le Brésil, mais a brisé son canard d’une longue attente de 28 ans en remportant la Copa L’année dernière, l’Amérique a battu ses rivaux au Maracanã. Scaloni a également mené son équipe à une belle victoire 3-0 contre l’Italie en juin lors de la Finalissima.

La défense

L’Argentine a un mélange d’un noyau solide que Scaloni a accumulé depuis qu’il a pris les rênes. Emiliano Martinez a été une présence calme sous les bâtons rappelant les nuances de l’ancien gardien de but Sergio Goycochea avec ses exploits aux tirs au but contre la Colombie en demi-finale de la Copa America 2021.

En défense, Nicolas Otamendi et Cuti Romero ont dominé les attaquants adverses, faisant rarement des erreurs. Lisandro Martinez, qui a été la star de la saison depuis qu’il a rejoint Manchester United depuis l’Ajax, fournit une sauvegarde très compétente. Nicolas Tagliafico et Marcus Acuna occupent l’aile gauche tandis que Nahuel Molina, Gonzalo Montiel et Juan Foyth jouent le rôle d’arrière droit.

L’absence de Giovani Lo Celso est une énorme perte

Au milieu du terrain, l’Argentine sera fortement affaiblie car elle manquera le milieu de terrain créatif influent Giovani Lo Celso, qui est le favori de Scaloni depuis que le joueur de 44 ans a pris la relève. Le joueur de Villareal s’est blessé aux ischio-jambiers contre le Real Betis fin octobre et a tout fait pour éviter une intervention chirurgicale et se rendre au Qatar. Cependant, avec une déchirure musculaire et un détachement, le milieu de terrain soyeux du pied gauche n’a eu d’autre choix que de finalement subir une intervention chirurgicale.

Même si Enzo Fernandez est un remplaçant très compétent et connaît une saison en petits groupes à Benfica attirant un vif intérêt de la part de plusieurs clubs, dont Manchester United, l’Argentine manquera la capacité de liaison de Lo Celso avec Messi dans le tiers offensif. De plus, Lo Celso avait noué une excellente entente avec ses collègues milieux de terrain Leandro Paredes et Rodrigo De Paul, le triumvirat qui a été la clé des récents exploits de l’Argentine. Alexis Mac Alister et Exequiel Palacios ont brillé pour Brighton et Bayer Leverkusen, mais aucun n’apporte la ruse créative et la capacité de dribble soyeux de Lo Celso.

Le rétablissement miraculeux de Paulo Dybala

Même il y a une semaine, tout le monde n’était pas sûr de la participation de Paulo Dybala au Qatar. Le joueur de 28 ans est sensationnel depuis qu’il a rejoint la Roma cet été avec cinq buts et deux passes décisives. Cependant, lorsqu’il a quitté le terrain en tenant sa jambe lors de la victoire 2-1 contre Leece, le manager Jose Mourinho a décrit que son attaquant vedette pourrait manquer le reste de l’année.

Cependant, suite à un régime de récupération spécial, l’ancienne sensation de la Juventus gagne à juste titre sa place dans l’équipe. On attendait beaucoup de Dybala aux couleurs de l’Argentine, et bien qu’il ne soit pas à la hauteur de ses références, il est ce genre de joueur qui peut changer un jeu sur sa tête.

Attentes

L’Argentine a été placée aux côtés de la Pologne, du Mexique et de l’Arabie saoudite dans les phases de groupes qu’ils devraient pouvoir naviguer facilement. Messi et sa bande de joyeux hommes pourraient alors affronter le Danemark et les Pays-Bas lors de leurs matches à élimination directe et gagner les deux pourrait les voir s’aligner contre le Brésil en demi-finale. S’ils naviguaient entre leurs rivaux continentaux, Messi pourrait affronter son coéquipier du club Kylian Mbappe et la France en finale. Après tout, qui ne voudrait pas que le numéro 10 argentin remporte le trophée sur les traces du plus grand fils du pays, Diego Maradona.

