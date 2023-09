L’Argentine démantèle une imprimerie clandestine nazie « prolifique »

Commentez cette histoire Commentaire

Lorsque la police fédérale argentine a perquisitionné cette semaine une maison à la périphérie de Buenos Aires, elle a trouvé des centaines de livres recouverts de croix gammées et d’aigles impériaux. Certains ouvrages glorifient Adolf Hitler, tandis que d’autres nient l’Holocauste et proposent une histoire révisionniste de la Seconde Guerre mondiale. Tous ces éléments faisaient partie de la plus grande saisie de matériel de propagande nazie dans le pays ces dernières années, ont déclaré mercredi des responsables lors d’une conférence de presse.

Les textes – plus de 200 au total – ont été produits par une imprimerie clandestine « prolifique » qui opérait sous le nom de Librería Argentina, ont indiqué des responsables. Mardi, le propriétaire présumé de la librairie en ligne, un homme de 45 ans qui n’a pas été publiquement identifié, a été arrêté pour actes discriminatoires après une descente de police au domicile de ses parents.

« Nous sommes toujours étonnés par la quantité de documents », a déclaré le chef de la police fédérale Juan Carlos Hernández lors de la conférence de presse. «C’est historique. C’est véritablement une imprimerie qui diffuse et vend des symboles, des livres et de l’endoctrinement nazis.»

Le raid à Béccar, une ville juste au nord de Buenos Aires, a été le point tournant d’une enquête qui a débuté en 2021 après que la Délégation des associations israélites d’Argentine, l’organisation faîtière représentant la communauté juive du pays, a sonné l’alarme.

L’organisation avait reçu des plaintes concernant un site Web qui diffusait du contenu antisémite et vendait ce contenu via Mercado Libre, la plus grande plateforme de commerce électronique d’Amérique du Sud – en violation d’une loi argentine qui interdit la discrimination et menait une « propagande basée sur des idées ou des théories ». de supériorité d’une race ou d’un groupe de personnes d’une certaine religion, origine ethnique ou couleur.

Le vendeur, a déclaré Hernández, vendait du « matériel de haute qualité » et avait « un niveau élevé d’achats et de demandes ». Peu de temps après que la délégation l’a dénoncé, le compte Mercado Libre de l’homme a été fermé, ce qui l’a incité à vendre les documents via son propre site Web, a indiqué la police.

Le site Librería Argentina se présente comme une librairie en ligne « spécialisée dans les thèmes de la guerre » qui fait « place à tous les livres marginalisés des librairies les plus populaires, quelle que soit leur tendance, en particulier toutes les formes de nationalisme et d’histoire des mouvements anciens ou oubliés ». »

Alors que la librairie affirme « déplorer toute forme de violence, de discrimination ou de racisme », son site Internet regorge de symbolisme nazi, des runes d’Othala aux croix celtiques en passant par les aigles impériaux. Et son répertoire comprend des œuvres du collaborateur nazi belge León Degrelle, du fasciste italien Julius Evola et du théoricien et idéologue nazi Alfred Rosenberg – ainsi que « Mein Kampf » d’Hitler.

Finalement, la police a réussi à associer l’homme de 45 ans au compte Mercado Libre et au site Web de la librairie, découvrant qu’il utilisait la maison de son père comme lieu de travail pour son imprimerie, ont indiqué les autorités.

Une famille trouve des croix gammées sur la pelouse alors que l’antisémitisme monte

Mardi, la police a saisi 222 livres, 140 couvertures de livres non imprimées et deux imprimantes de bureau. La quantité de matériel était « stupéfiante » pour les autorités impliquées et l’organisation qui a lancé l’enquête.

« Nous sommes choqués par l’abondance du matériel », a déclaré Marcos Cohen, de la Délégation des associations israélites argentines, lors de la conférence de presse. « Je ne me souviens pas que quelque chose de semblable ait été trouvé auparavant. »

Cette découverte a provoqué une onde de choc en Argentine, un pays aux prises avec son héritage de refuge pour les nazis fuyant la justice après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Dans ce pays d’Amérique du Sud, ils ont trouvé un gouvernement accueillant dirigé par le président Juan Perón, qui avait des liens fascistes, a déclaré Gerald J. Steinacher, professeur d’histoire à l’Université du Nebraska-Lincoln.

« L’Argentine était un pays traditionnel avec une forte immigration italienne et allemande, il y avait donc déjà des communautés et des liens là-bas », a déclaré Steinacher. « Mais une autre raison est que l’Argentine avait des raisons très pragmatiques pour lesquelles elle était prête à accueillir des personnes d’origine nazie après la guerre, et c’est parce qu’elle voulait le savoir-faire et la technologie allemands, notamment pour moderniser son armée. »

Parmi ceux qui se sont rendus en Argentine figuraient Josef Mengele, le médecin qui a mené des expériences sur les humains ; Erich Priebke, ancien capitaine SS qui a participé au meurtre de 335 personnes dans une grotte italienne ; et Adolf Eichmann, l’un des principaux organisateurs de l’Holocauste. En 1997, la nation avait créé une commission chargée d’enquêter sur les activités nazies et le rôle de l’Argentine en tant que refuge pour les nazis et leurs richesses personnelles ou volées.

Derrière une bibliothèque, un passage secret mène à un trésor d’objets nazis en Argentine

Depuis lors, l’Argentine a réprimé d’autres cas de diffusion de propagande nazie et d’antisémitisme – ce que Steinacher a salué comme un « pas en avant très important ».

« Il est important de ne pas être passif et de ne pas laisser la haine se propager sans contrôle », a-t-il déclaré. « C’est l’une des leçons que nous avons tirées de l’étude de l’histoire de l’Allemagne : une démocratie doit être prête à se défendre contre ceux qui veulent renverser la démocratie. »

Pourtant, le fait que des documents antisémites et nazis continuent de circuler en Argentine – le pays qui compte la plus grande population juive d’Amérique latine – est une grande source de préoccupation, a déclaré Cohen lors de la conférence de presse.

« Il est étonnant qu’il y ait des gens qui produisent ce type de matériel, et il est inquiétant qu’il y ait des gens qui le consomment », a déclaré Cohen. « Et c’est le défi que nous devons relever. »

Hernández, le chef de la police fédérale, a déclaré que la descente et l’arrestation de mardi n’étaient que le début de ce qui pourrait devenir une enquête tentaculaire.