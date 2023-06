L’Argentine de Lionel Messi défendra le titre de la Copa America aux États-Unis, la CONMEBOL annonce les dates de l’édition 2024

La Copa America de l’année prochaine aux États-Unis débutera le 20 juin et la finale se jouera le 17 juillet.

L’organisme de football sud-américain CONMEBOL a confirmé les dates mardi et a déclaré que les organisateurs du tournoi n’avaient pas encore choisi les villes hôtes.

Dix équipes sud-américaines plus six d’Amérique du Nord et centrale et des Caraïbes participeront à la Copa América 2024. Les quatre demi-finalistes de la Ligue des Nations de la CONCACAF 2023-24 se qualifieront ainsi que deux vainqueurs des matchs de barrage parmi les quatre perdants des quarts de finale.

L’Argentine est le tenant du titre.

La précédente Copa América qui s’est tenue aux États-Unis du 3 au 26 juin 2016 comprenait également 16 équipes. Les jeux ont été joués à Chicago; Est Rutherford, New Jersey ; Foxborough, Massachusetts ; Glendale, Arizona; Houston; Orlando Floride; Pasadena, Californie; Crême Philadelphia; Santa Clara, Californie; et Seattle. La finale était à East Rutherford.

Le président de la CONMEBOL, Alejandro Domínguez, a déclaré dans un communiqué qu' »une nouvelle édition invitera (les fans) à célébrer et à vivre la passion que cette compétition nous fait ressentir ».

