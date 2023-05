L’Argentine de Lionel Messi affrontera l’Australie et l’Indonésie lors des matches amicaux de juin

Lionel Messi dirigera l’Argentine, championne du monde, lors d’un match amical contre l’Australie à Pékin, a annoncé lundi le pays, suivi d’un autre match en Indonésie.

L’affrontement du 15 juin au Stade des travailleurs de la capitale chinoise est une revanche de la rencontre entre l’Argentine et l’Australie en huitièmes de finale de la Coupe du monde du Qatar.

Messi a marqué lors d’une victoire 2-1 pour l’Argentine et ils ont remporté la Coupe du monde.

« Le 15 juin, Lionel Messi dirigera l’équipe nationale argentine lors d’un match amical contre l’Australie à Pékin », a déclaré l’ambassade du pays sud-américain en Chine sur Weibo.

Par ailleurs, l’équipe nationale a également annoncé un autre match amical, contre l’Indonésie à Jakarta le 19 juin, dans le cadre d’un « Asia Tour » estival.

Le directeur général de Football Australia, James Johnson, a déclaré que jouer en Chine renforcerait encore les liens entre les deux pays après des années de relations difficiles.

« Le football est vraiment le jeu mondial et pour l’Australie d’être invitée à jouer ce match en Chine, et contre le numéro un mondial, nous espérons que cela ouvrira de nouvelles opportunités pour nos deux nations de travailler ensemble sur et en dehors du terrain de football », dit Johnson.

« Cela fait 15 ans que notre équipe nationale masculine senior n’a pas joué en Chine et nous sommes vraiment ravis de revenir affronter l’Argentine au stade des travailleurs récemment rénové à Pékin », a-t-il ajouté.

Le sport international ne fait que commencer à revenir en Chine après que Pékin a brusquement abandonné les restrictions strictes contre les virus à la fin de l’année dernière.

