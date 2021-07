L’Argentine crée une pièce d’identité pour les personnes non binaires

« Je me sens légale », a déclaré Gerónimo Carolina González Devesa, un médecin de 35 ans, à Pagina 12 et au journal argentin, après avoir reçu mercredi une identification avec la nomenclature « x ». Il y a trois ans, González Devesa a entamé avec succès un processus de renouvellement de son certificat de naissance sans « F » ou « M » dans le champ « Sexe » – devenant ainsi la première personne du pays à recevoir un certificat de naissance non binaire, et maintenant un identifiant non binaire.