L’Argentine condamne le vice-président pour corruption

De Kirchner risque 6 ans de prison et une interdiction à vie d’exercer une fonction publique

La vice-présidente en exercice de l’Argentine, Cristina Fernandez de Kirchner, a été reconnue coupable de corruption mardi et condamnée à six ans de prison, ainsi qu’à une interdiction à vie d’exercer des fonctions publiques à l’avenir. Elle restera cependant libre jusqu’à la fin de son mandat en raison de l’immunité.

Le tribunal fédéral de Buenos Aires a rendu le verdict après trois ans et demi de procédure impliquant plus de 100 témoins. Kirchner, 69 ans, a été accusé d’avoir accepté des pots-de-vin et d’avoir “association illicite” avec un magnat de la construction durant sa présidence 2007-2015. Les procureurs avaient requis une peine de 12 ans.

Kirchner est vice-président et chef du sénat argentin depuis décembre 2019, et ne peut être déchu de son immunité qu’avec un vote improbable des deux tiers à la chambre. Elle a également la possibilité de faire appel du verdict devant la Cour suprême.

Le verdict de mardi est la première fois qu’un vice-président en exercice en Argentine a été condamné pour des actes répréhensibles alors qu’il était en fonction. Le vice-président de Kirchner, Amado Boudou, ainsi que les présidents Carlos Menem et Fernando de la Rua, avaient tous été condamnés après avoir quitté leurs fonctions.

Kirchner avait nié toutes les accusations et qualifié le processus de chargé politiquement et d’irrégularités. Quelques minutes après le verdict, elle a dit que cela allait au-delà « loi ».

Lire la suite Le vice-président argentin visé dans une apparente tentative d’assassinat (VIDEO)

“C’est une mafia étatique et judiciaire parallèle, et la confirmation d’un système paraétatique où les décisions sont prises sur la vie, le patrimoine et la liberté de tous les Argentins en dehors des résultats électoraux”, dit-elle.

Kirchner a succédé à son défunt mari Neastor (2003-2007) à la présidence et était soupçonnée d’avoir versé des millions de fonds de travaux publics à Lázaro Baez, un homme d’affaires ami du couple.

Le président Alberto Fernandez a soutenu Kirchner, appelant l’enquête sur elle “politique” dans la nature. La prochaine élection présidentielle en Argentine aura lieu dans 11 mois, et il était largement admis que Kirchner se présenterait à nouveau pour le poste, bien qu’aucune annonce officielle n’ait été faite.