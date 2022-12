L’Argentine, championne du monde dirigée par Lionel Messi, rentre chez elle

Les vainqueurs argentins de la Coupe du monde dirigés par le capitaine Lionel Messi sont rentrés du Qatar aux premières heures de mardi matin avant une fête de bienvenue dans la capitale nationale.

Après avoir battu la France lors de la palpitante finale de dimanche, les joueurs passeront désormais la nuit au complexe d’entraînement de l’Association argentine de football (AFA) près de l’aéroport d’Ezeiza où ils sont arrivés à Buenos Aires et où des milliers de supporters les attendaient.

Ils se dirigeront ensuite vers le monument emblématique de l’obélisque pour une visite du centre-ville de Buenos Aires à partir de midi mardi avec des millions de personnes attendues dans les rues ce qui est un jour férié.

“Nous serons ici toute la nuit et demain aussi”, a déclaré à l’AFP l’étudiant Ayrton Kerdocas, 25 ans, devant l’aéroport.

“Demain, nous ne travaillons pas, nous ne ferons rien et nous irons directement à l’Obélisque avec l’Argentine.”

L’Argentine a remporté la finale au Qatar 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3 en montagnes russes en 120 minutes de drame sans précédent pour son premier titre mondial en 36 ans.

Messi, qui a marqué deux fois en finale, a été le premier joueur à sortir de l’avion, tenant la Coupe du monde en l’air, avec l’entraîneur Lionel Scaloni juste derrière lui.

L’attaquant Julian Alvarez, révélation au Qatar avec ses quatre buts, était l’un des prochains joueurs de l’Airbus A330 d’Aerolinas Argentinas.

Une photo de Messi était gravée sur la queue de l’avion avec les mots : “une équipe, un pays, un rêve” sur le côté.

Les joueurs se sont rendus de l’avion le long d’un tapis rouge directement à un bus blanc à toit ouvert avec les mots “champions du monde” et trois étoiles sur le côté alors que leur chanson thème de la Coupe du monde “Muchachos” du groupe de ska La Mosca retentissait.

“Mieux que 86”

L’excitation couvait depuis la fête qui a commencé après la finale de dimanche avant l’arrivée des joueurs.

Une réception privée dans une suite VIP de l’aéroport avait été organisée pour accueillir les joueurs de retour.

« Je suis venu par passion pour l’Argentine. J’aime Messi, j’aime toute l’équipe”, a déclaré à l’AFP Alejandra Diaz, 55 ans, une institutrice de maternelle devant l’aéroport.

Le soudeur Javier Merina, 41 ans, un “fanatique” de Messi, a déclaré qu’il était venu à l’aéroport pour essayer de faire signer une photo à la star.

“S’il ne le fait pas, j’irai à Rosario, à Funes (la ville natale de Messi) pour voir si je peux obtenir l’autographe de Messi”, a déclaré Merina.

Messi, 35 ans, a finalement couronné sa carrière record avec le plus grand prix du football alors qu’il réalisait l’une des plus grandes performances finales de la Coupe du monde, marquant un penalty en première mi-temps et marquant à nouveau en prolongation.

Ce faisant, il a imité son prédécesseur en tant qu’idole de l’Argentine, Diego Maradona, qui a inspiré le pays à son deuxième titre mondial avec une série de matchs gagnants à Mexico 1986.

“Je me souviens de 1986 mais cette victoire d’hier était beaucoup plus émouvante et beaucoup plus stressante”, a déclaré à l’AFP l’architecte Ricardo Grunfeld, 65 ans.

“Je ne sais pas s’il y a une différence avec 1986, mais cela arrive au bon moment”, a ajouté Zulema Guereri, 80 ans.

L’Argentine menait 2-0 avec 10 minutes de temps réglementaire à jouer et 3-2 avec seulement deux minutes de prolongation à faire, mais Kylian Mbappe n’a réussi que le deuxième triplé de l’histoire de la finale de la Coupe du monde pour mener la finale captivante aux tirs au but. avant que Gonzalo Montiel ne ramène à la maison le coup de pied décisif.

Malgré le grand nombre de fêtards lors des festivités de dimanche, “les gens ont agi de manière très positive”, a déclaré un porte-parole de la municipalité.

Moins de 20 personnes ont été arrêtées pour des incidents isolés de violence ou de vol.

“Ça fait chaud au coeur”

Les joueurs français battus ont reçu un accueil chaleureux de la part des supporters du centre de Paris lundi après leur retour du Qatar.

Ils sont apparus sur le balcon de l’hôtel Crillon donnant sur la place de la Concorde.

“Franchement, c’est magnifique, ça fait chaud au coeur, c’est un grand plaisir de voir qu’on a pu rendre autant de Français fiers et heureux”, a déclaré l’attaquant Marcus Thuram à TF1 TV.

Ils ont atterri à l’aéroport Paris Charles de Gaulle peu avant 20h00 (19h00 GMT) où une caravane de cars les a conduits directement au centre de Paris.

Le gardien et capitaine Hugo Lloris a déclaré à TF1 que c’était l’occasion de “les saluer (les supporters), de les remercier de leur soutien et, après la douleur d’hier, de chercher leur consolation”.

La finale captivante a clôturé l’une des Coupes du monde les plus controversées de l’histoire.

Les organisateurs qatariens ont été confrontés à des questions persistantes sur le traitement des travailleurs migrants par le pays et sur ses lois sur l’homosexualité.

L’instance dirigeante mondiale du football, la FIFA, a déclaré que la fréquentation cumulée du stade était de 3,4 millions de spectateurs et que plus d’un million de visiteurs se sont rendus au Qatar pour regarder les matchs.

