L’Argentine bat les Pays-Bas aux tirs au but pour se qualifier pour les demi-finales de la Coupe du monde

Les espoirs de Lionel Messi pour la Coupe du monde sont toujours vivants, mais la victoire en quart de finale de mardi contre les Pays-Bas n’a pas été facile et rapide – et Messi ne l’a pas fait seul.

Le gardien Emiliano Martínez a effectué deux arrêts lors d’une séance de tirs au but en cinq rounds pour permettre à l’Argentine de dépasser les Pays-Bas après un match qui s’est soldé par un match nul 2-2. Messi a inscrit un but et une passe décisive, puis a lancé l’Argentine dans la fusillade en convertissant sa tentative.

Gonzalo Montiel et Leandro Paredes ont également marqué, mais le milieu de terrain Enzo Fernández a raté le large gauche avant que Lautaro Martinez ne scelle la victoire, réussissant son tir. C’était la deuxième fois en trois Coupes du monde que l’Argentine éliminait les Pays-Bas dans les huit derniers sur tirs au but, le premier en demi-finale de 2014.

En demi-finale de mardi, l’Argentine affrontera la Croatie, qui a éliminé le Brésil aux tirs au but dans l’autre quart de finale de mardi. Quatre des 10 premiers matchs à élimination directe de cette Coupe du monde se sont décidés par des tirs au but.

L’Argentine n’était qu’à quelques secondes de conclure la victoire lorsque Wout Weghorst a marqué un coup franc en profondeur dans les arrêts de jeu, envoyant le match en prolongation. Teun Koopmeiners s’est aligné sur un coup franc juste à l’extérieur de la surface de réparation, mais au lieu d’aller au but, il a fait rouler le ballon juste à côté du mur argentin pour Weghorst, qui a pris une touche avant de tirer devant un gardien surpris, Martínez, et dans le coin inférieur gauche, époustouflant une foule extrêmement pro-argentine de 88 235 personnes prête à célébrer.

Les Néerlandais n’ont réussi que deux tirs au but dans le temps réglementaire et les deux ont été enterrés par Weghorst, qui a également marqué sur une tête à la 83e minute. Ces deux buts ont effacé une avance de 2-0 sur l’Argentine grâce à un but et une passe décisive de Messi, faisant de Weghorst le premier joueur néerlandais à sortir du banc et à marquer un doublé lors d’un match de Coupe du monde.

L’Argentine a eu plusieurs bons regards dans les dernières minutes de la prolongation, mais le gardien néerlandais Andries Nopert a effectué quelques énormes arrêts et Fernández a enroulé un tir du pied droit au deuxième poteau sur le coup de pied final avant les tirs au but.

L’Argentine a marqué le seul but en première mi-temps, le défenseur Nahuel Molina marquant à la 35e minute. Messi a réussi, cependant, en laissant tomber une épaule et en se précipitant au milieu de terrain, attirant les défenseurs vers lui sur une longue course sur terrain cassé. Il a ensuite choisi Molina faisant une course dans la surface et l’a trouvé avec une passe parfaite à travers la défense néerlandaise. Molina a fait le reste, échappant au capitaine néerlandais Virgil van Dijk et battant Nopert d’un tir du pied droit dans le coin gauche pour son premier but en 25 matches internationaux.

C’était aussi le premier but de l’Argentine dans un match de Coupe du monde contre les Pays-Bas depuis 1998, les deux dernières rencontres se terminant par des nuls sans but. Messi a participé à cinq des huit buts de l’Argentine au Qatar, marquant trois d’entre eux et aidant sur deux autres.

Et il n’avait pas fini.

Il a raté de peu le doublement de l’avantage de l’Argentine à la 63e minute, remportant un coup franc à 25 mètres après être tombé sur une poussée de Van Dijk par derrière. Il a plié son tir du pied gauche par-dessus le mur vers le poteau le plus éloigné, mais a raté haut de quelques centimètres. Après que Denzel Dumfries ait fait trébucher le défenseur argentin Marcos Acuña sur le bord gauche de la surface à la 71e minute, Messi a eu une autre chance, cette fois sur un penalty, et il n’a pas manqué, battant Nopert pour donner une avance de 2-0 à l’Argentine.

Le but était le 10e de Messi en Coupe du monde, égalant Gabriel Bautista pour le record argentin.

Weghorst a réduit le déficit de moitié avec sept minutes à jouer dans le temps réglementaire, inscrivant de la tête un long centre de Steven Bergwijn cinq minutes après son entrée dans le match.

