L’Argentine bat les Pays-Bas aux tirs au but et atteint les demi-finales de la Coupe du monde

La quête de Lionel Messi pour remporter la Coupe du monde passe en demi-finale après que l’Argentine a battu les Pays-Bas 4-3 lors d’une séance de tirs au but vendredi.

Messi a converti son penalty lors de la fusillade et le gardien argentin Emiliano Martinez a sauvé deux tentatives. Lautaro Martinez a marqué le penalty décisif.

Le match s’est terminé 2-2 après prolongation, Messi marquant un but et en inscrivant un autre. Les Pays-Bas ont égalisé à la 11e minute du temps additionnel de la deuxième mi-temps.

L’Argentine affrontera la Croatie en demi-finale mardi après que le finaliste de 2018 a battu le Brésil plus tôt vendredi.

Ce n’est que la deuxième fois que l’Argentine atteint le dernier carré depuis 1990. En 2014, Messi faisait partie de l’équipe qui a perdu contre l’Allemagne en finale.

Il a l’air d’humeur à y retourner dans un tournoi qu’il transforme en son propre moment fort.

Lorsque le penalty de Lautaro Martinez a touché le filet, Messi ne s’est pas dirigé vers l’attaquant – contrairement au reste de l’équipe – mais a sprinté vers son gardien de but et lui a sauté dans les bras.

Messi avait produit une compétence fascinante pour établir le premier but de Nahuel Molina à la 35e minute, puis a converti un penalty à la 73e pour porter le score à 2-0 avec son quatrième but de la Coupe du monde de cette année.

Lionel Messi célèbre après avoir marqué le deuxième but de l’Argentine contre les Pays-Bas vendredi au stade Lusail. (Clive Brunskill/Getty Images)

Cela l’a amené à 10 buts en Coupe du monde, à égalité avec Gabriel Batistuta pour le plus pour l’Argentine, et 94 buts au total en 169 matchs internationaux.

Le match a été prolongé après un but en profondeur dans les arrêts de jeu en seconde période de Wout Weghorst, qui est entré en tant que remplaçant à la 78e et a porté le score à 2-1 cinq minutes plus tard.

C’était le dernier but marqué en seconde période lors d’un match à élimination directe lors d’une Coupe du monde et a été intelligemment travaillé, Teun Koopmeiners feignant de boucler un coup franc dans la surface pour le jouer court et tromper la défense argentine. Weghorst a pris une touche, a retenu son marqueur et a marqué à la maison une arrivée sur le tronçon.

Le match comportait 17 cartons jaunes, dont un pour Messi, qui avait du sang provenant de sa lèvre supérieure à un moment donné.

Enzo Fernandes a frappé le poteau vers la fin de la prolongation et a été le seul joueur argentin à ne pas marquer lors de la fusillade.

Cette défaite a mis fin au troisième mandat de Louis van Gaal, 71 ans, à la tête des Pays-Bas.