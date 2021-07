L’Argentine bat le Brésil 1-0 pour mettre fin à la sécheresse pour le titre

La superstar du football Lionel Messi a remporté son premier trophée avec son équipe nationale alors que le but d’Angel Di Maria a donné à l’Argentine une victoire 1-0 sur les hôtes du Brésil lors de la finale de la Copa America samedi. La victoire au stade Maracana de Rio de Janeiro a mis fin à l’attente de 28 ans de l’Argentine pour un trophée majeur et a mis fin au record invaincu du Brésil à domicile qui remontait à plus de 2 500 jours.

À la fin du match, un Messi en larmes a été projeté en l’air par certains de ses joyeux coéquipiers. Le but de la victoire de l’Argentine au stade Maracana de Rio de Janeiro est intervenu à la 22e minute après que Rodrigo de Paul ait fait une longue passe à Ángel di Maria. L’attaquant vétéran de 33 ans comptait sur une défense bâclée de l’arrière gauche Renan Lodi pour prendre le contrôle et passer devant le gardien Ederson.

Ce n’était que le troisième but concédé par le Brésil dans le tournoi. Neymar a essayé dur avec des dribbles et des passes, mais la Selecao a à peine menacé le gardien argentin Emiliano Martinez. L’équipe de l’entraîneur Tite avait remporté ses cinq matches précédents en Copa America et marqué des buts dans chacun d’eux.

La performance de Messi en finale n’a pas été aussi impressionnante que lors des matchs précédents du tournoi, au cours desquels il a marqué quatre buts et obtenu cinq passes décisives. Il a eu une occasion claire à la 88e minute, a tenté de dribbler Ederson, mais le gardien brésilien l’a arrêté.

Le titre, cependant, apporte un certain soulagement à la superstar après toutes les questions tout au long de sa carrière sur son efficacité à jouer pour l’équipe nationale.

