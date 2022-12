L’Argentine bat l’Australie pour atteindre les QF

AL RAYYAN, Qatar – L’Argentine a battu l’Australie 2-1 samedi au stade Ahmed bin Ali pour affronter les Pays-Bas en quart de finale de la Coupe du monde.

Les buts de Lionel Messi et Julian Alvarez ont vu l’équipe de l’entraîneur Lionel Scaloni se qualifier contre une équipe de Socceroos fougueuse qui a eu des chances de forcer le match en prolongation.

L’ouverture du score de Messi à la 35e minute a été le seul tir au but de chaque côté en première mi-temps, tandis qu’Alvarez a profité d’une erreur de gardien de but de Mathew Ryan, généralement fiable, pour marquer son deuxième après 57 minutes.

L’Australie a épinglé un but avec un effort dévié de Craig Goodwin à la 77e minute qui a ricoché sur Enzo Fernandez pour un but contre son camp et a eu une chance glorieuse après la merveilleuse course d’Aziz Behich. Les deux équipes ont eu des occasions dans les affres finales du match avec Lautaro Martinez tirant à bout portant, tandis que Thomas Deng avait un effort bien sauvé par Emiliano Martinez lors du dernier jeu du match.

Réaction rapide

1. Messi déclenche l’Argentine après une bagarre en première mi-temps

Tout allait se planifier pour l’Australie, jusqu’à ce qu’ils poussent Lionel Messi.

C’était à la 36e minute. L’Australie tenait l’Argentine, les ayant limités à un effort à longue portée de Papu Gomez qui a troublé le drapeau de coin plus que quiconque près du but. Jusqu’ici tout va bien. Mais Aziz Behich l’a agacé. Il y a eu une bagarre sur la ligne de touche, des chemises tirées. Messi s’est tenu au-dessus du coup franc. La première tentative a été effacée.

Mais ensuite, il l’a déclenché dans la vie. Il a trouvé Alexis Mac Allister qui l’a poussé du coude à Julian Alvarez. Alvarez l’a laissé à Messi qui a hésité et a tiré devant Ryan. Ce fut un autre moment brillant de marque pour l’homme qui tient toujours des allumettes dans la paume de sa main.

Mais vous sentez que l’Argentine n’a pas encore tiré le meilleur parti de Messi lors de cette Coupe du monde. Il est plus un meneur de jeu, un maître chef d’orchestre, ces jours-ci plutôt que le pétard. Et il a besoin de joueurs qui le fuient pour lui permettre de donner vie au match. Alors qu’Alvarez a proposé cela, Gomez ne l’a pas fait. L’Argentine doit régler ce problème avant les Pays-Bas, mais c’était encore la soirée de Messi.

Messi a déjà connu d’innombrables moments marquants dans sa carrière record. Mais il y en avait quelques autres ce soir. Premièrement, c’était son 1 000e match professionnel. Il a également égalé Paolo Maldini pour le troisième plus grand nombre de matchs disputés en Coupe du monde masculine – il compte désormais 23 matchs, derrière les 24 de Miroslav Klose et les 25 de Lothar Matthaus.

Si l’Argentine est toujours là le 18 décembre avec le trophée en jeu, alors Messi battra ce record, pour le plus grand plaisir de ses fans dévoués.

Lionel Messi et l’Argentine ont résisté à une poussée tardive de l’Australie pour réserver une place en quart de finale. ALFREDO ESTRELLA/AFP via Getty Images

2. Scaloni s’installe au milieu de terrain mais Di Maria a raté

Après tous les bricolages de la phase de groupes, il semblait que l’entraîneur argentin Lionel Scaloni s’était calmé. Il n’a fait qu’un seul changement par rapport à la victoire contre la Pologne avec Angel di Maria blessé, ce qui signifie qu’il a gardé la foi dans le même trio de milieu de terrain composé d’Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez et Rodrigo de Paul.

Tous les trois ont joué un rôle clé dans le match et semblaient une unité établie. De Paul était le plus remarquable des trois – et c’est son pressing qui a poussé le gardien Maty Ryan à commettre son erreur calamiteuse en offrant le deuxième à Julian Alvarez Argentina. Mac Allister a une merveilleuse capacité à créer de l’espace grâce à son mouvement hors du ballon et avec lui. Alors que Fernandez a joué un rôle plus profond en première mi-temps, il a poussé plus loin en seconde période. Ils devraient maintenant avoir la même chance de continuer contre les Pays-Bas.

Mais s’il y a un domaine dans lequel ils semblent encore un peu faibles (à côté de la fin douteuse du match), c’est le rôle habituellement commandé par Di Maria. Papu Gomez y a joué en première mi-temps mais était en grande partie anonyme. Après 47 minutes, Scaloni l’a remplacé par le défenseur Lisandro Martinez. C’était un appel intrigant car il a vu l’Argentine passer à un dos-cinq dans un système très similaire à la façon dont leurs prochains adversaires en quart de finale jouent.

C’était peut-être Scaloni qui voyait comment ils s’en tireraient face à l’équipe néerlandaise de Louis van Gaal. Ou peut-être était-ce juste Scaloni qui voulait que son équipe ferme le jeu. Quoi qu’il en soit, ils ont perdu leur emprise sur le match. Cet équilibre offensif doit encore être affiné.

Alors que la place d’Alvarez est cimentée après une performance assurée, ils ont désespérément besoin de remettre Lautaro Martinez en forme alors qu’il a repoussé une chance incroyable à la 88e minute, tirant à bout portant. Donc, si Di Maria reste blessé, Scaloni a deux options : soit rester avec les cinq arrières, soit faire à nouveau appel à Angel Correa, Thiago Almada, Lautaro Martinez ou Gomez. Ce n’est pas un simple appel.

3. Socceroos a presque réussi avec une poussée tardive

Au milieu des dévots de Messi mélangés aux bruyants et rebondissants Albiceleste fans à Au stade Ahmad bin Ali, il y avait de petites poches de vert et de jaune éparpillées dans la foule. De nombreux supporters australiens admettraient qu’avant le tournoi, ils auraient espéré être ici pour un match à élimination directe en regardant leurs Socceroos – mais c’était plus d’espoir que d’attente. Mais ils ont poussé l’Argentine jusqu’au bout et ont eu des occasions de forcer ce match en prolongation.

Tout cela après une phase de groupes remarquable où ils ont rebondi après un martèlement 4-1 contre la France – ce que le manager Graham Arnold a tenté de compartimenter comme “le meilleur match amical que nous puissions avoir” – pour ensuite battre la Tunisie 1-0 et devancer le Danemark. avec le même score.

Ce sont des victoires basées sur l’organisation, la confiance totale les uns envers les autres et la concentration – bien que ce manque de précision les ait laissé tomber pour la deuxième place de l’Argentine samedi soir. Mais ils ont eu leurs chances et leurs moments. Le but contre son camp de Fernandez leur a donné vie, et Aziz Behich a failli retourner le scénario lorsqu’il a traversé toute la défense argentine – oh de le voir sur l’aile gauche plutôt qu’à l’arrière ! — seulement pour voir son dernier effort lié au but bloqué par Lisandro Martinez . Et puis il y a eu cette dernière chance pour Alou Kuol.

Il y a eu des souvenirs à retenir toute une vie (comme le vainqueur de Mathew Leckie contre le Danemark) et des performances qui permettront aux joueurs de se déplacer vers des choses plus grandes et meilleures – prenez le défenseur Harry Souttar pour un. Ainsi, au cours de ce voyage merveilleux et prolongé, l’Australie a fait connaître sa présence à la Coupe du monde et à la maison où, malgré le décalage horaire épouvantable, les fans ont regardé leur équipe devant de vastes écrans dans les espaces publics en pleine nuit.

Les joueurs australiens n’ont pas été impressionnés contre l’Argentine, ils ont frustré les favoris, mais ont simplement été dominés.

Notes des joueurs

Argentine: Emiliano Martínez 7, Nahuel Molina 6, Cristian Romero 6, Nicolas Otamendi 7, Marcos Acuña 6, Rodrigo De Paul 8, Enzo Fernandez 7, Alexis Mac Allister 7, Lionel Messi 8, Julian Alvarez 7, Papu Gomez 5

Sous-titres : Lisandro Martinez 7, Lautaro Martinez 5, Nicolas Tagliafico 6, Exequiel Palacios, 6, Gonzalo Martiel 6.

Australie: Mathew Ryan 6, Milos Degenek 6, Harry Souttar 7, Kye Rowles 7, Aziz Behich 8, Matthew Leckie 6, Aaron Mooy 6, Jackson Irvine 6, Keanu Baccus 6, Riley McGree 6, Mitchell Duke 6.

Sous-titres : Craig Goodwin 7, Ajdin Hrustic 6, Garang Kuol 6, Jamie Maclaren 6, Fran Karacic 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Lionel Messi, Argentine.

C’est horriblement prévisible, mais ça doit tout simplement être Messi. Il était le joueur hors concours et le fait qu’il ait reçu le titre de joueur du match est l’une des rares garanties de cette Coupe du monde en montagnes russes.

PIRE : Mathew Ryan, Australie.

Après un tournoi régulier, malheureusement, le gardien australien Ryan a eu un moment à oublier car c’est son trébuchement qui a permis à Alvarez de marquer le deuxième but de l’Argentine.

Faits saillants et moments marquants

Donnez un pouce à Messi, il trouvera le fond du filet 🎯 pic.twitter.com/eamX9eQxqn – Football FOX (@FOXSoccer) 3 décembre 2022

Une touche précise de Messi, lui donnant 789 buts (94 avec l’Argentine, 672 avec Barcelone et 23 avec le Paris Saint-Germain) en 1 000 matchs en tant que professionnel.

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Le capitaine argentin Lionel Messi, sur la victoire : “Je suis très heureux d’avoir fait un autre pas en avant, d’avoir atteint un autre objectif. C’était un match très fort et difficile – nous savions que ça allait être comme ça. Nous n’avons pas eu beaucoup de temps pour nous reposer et nous étions inquiets car nous savions que ce serait un match physique et ils étaient très forts.”

L’entraîneur argentin Lionel Scaloni, à propos de l’absence de Di Maria : “Espérons que Di Maria pourra jouer [against the Netherlands], il n’était pas en forme aujourd’hui. C’est toujours tentant de l’amener quand il est sur le banc, mais je ne pense pas que nous aurions aidé qui que ce soit en l’amenant. Nous espérons qu’il continue d’évoluer et qu’il se rendra au prochain match.

L’entraîneur australien Graham Arnold, sur la défaite : “Je viens de dire aux garçons que je ne pourrais pas être plus fier de l’effort et de tout ce qu’ils m’ont donné, ainsi qu’à la nation. Cela a été un voyage de quatre ans et demi, un voyage difficile pour tout le monde mais nous sommes un peu déçu car nous aurions pu en tirer quelque chose de plus – mais j’espère que l’Australie est fière de ces joueurs. Je les remercie pour tout leur travail, les efforts qu’ils ont déployés tout au long de cette campagne, mais il s’agit de rendre la nation fière et je suis bien sûr que nous l’avons fait.”

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Après avoir disputé cinq Coupes du monde, c’était le neuvième but de Lionel Messi dans le tournoi et son premier en huitièmes de finale. Il surpasse Diego Maradona et Guillermo Stabile pour le 2e plus grand nombre de buts en Coupe du monde pour l’Argentine, juste un derrière Gabriel Batistuta.

– L’Argentine affrontera les Pays-Bas pour la sixième fois lors d’une Coupe du monde, la plus notable étant la rencontre de 1978 remportée en tant que pays hôte. La seule équipe que l’Argentine a affrontée davantage dans l’histoire du tournoi est l’Allemagne (7).

Suivant

Argentine: Le prochain match sera un quart de finale contre les Pays-Bas, qui ont battu les États-Unis plus tôt dans la journée, le 9 décembre.

Australie: Fin de la route pour les Socceroos au Qatar après avoir atteint les huitièmes de finale pour la deuxième fois seulement lors d’une Coupe du monde.