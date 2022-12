L’Argentine bat l’Australie 2-1 et se qualifie pour les quarts de finale contre les Pays-Bas

Lionel Messi a marqué son 1000e match professionnel avec son premier but en huitièmes de finale d’une Coupe du monde, menant l’Argentine en quarts de finale avec une victoire 2-1 contre l’Australie samedi.

Avec une prouesse de son célèbre pied gauche à la 34e minute, Messi a donné l’avantage à l’Argentine avec son troisième but au tournoi de cette année et son neuvième au total à la Coupe du monde – un de plus que Diego Maradona.

Julián Álvarez a sauté sur une touche lourde du gardien australien Mathew Ryan pour puiser dans un filet vide pour le deuxième but alors que l’Argentine organisait une rencontre avec les Pays-Bas en quarts de finale.

L’Australie a marqué un but de consolation à la 77e minute lorsque le tir de Craig Goodwin a dévié dans les filets du milieu de terrain argentin Enzo Fernandez. Au milieu de la pression tardive des Australiens, il y avait une chance dans les dernières secondes pour Garang Kuol d’envoyer le match en prolongation, mais son tir a été étouffé par le gardien argentin Emi Martinez.

Pour l’équipe australienne de joueurs méconnus, cela s’est avéré être un match trop loin dans une Coupe du monde au cours de laquelle l’équipe a dépassé les attentes en atteignant la phase à élimination directe pour la deuxième fois seulement. L’Australie a également perdu en huitièmes de finale en 2006, face à l’éventuelle championne italienne.

C’est peut-être un présage pour l’Argentine, qui s’est complètement remise de sa défaite choquante face à l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe et a remporté trois matchs consécutifs.

Quant à Messi, il compte désormais 789 buts dans une carrière qui pourrait encore atteindre un crescendo le 18 décembre en remportant le plus grand trophée du football lors de sa cinquième et probablement dernière Coupe du monde.

Le rêve est toujours vivant pour le septuple joueur mondial de l’année et les dizaines de milliers de supporters argentins qui ont dominé le stade Ahmad Bin Ali, dépassant massivement les petites poches de supporters australiens vêtus de vert et d’or et le faisant sentir comme un match à Buenos Aires ou à Rosario.

Après le but de Messi, les supporters argentins ont rebondi, se sont balancés et ont fait tournoyer leurs écharpes pour célébrer joyeusement la dernière ingéniosité de leur joueur préféré.

Il avait été silencieux jusque-là, évincé par une équipe australienne compacte et solide sur le plan défensif. Cependant, il n’est jamais silencieux longtemps.

Messi a envoyé une passe à l’intérieur jusqu’au bord de la zone et a continué à courir, recevant finalement une mise à pied de Nicolas Otamendi pour prendre une touche et frapper son arrivée à travers les longues jambes du défenseur australien Harry Souttar – le plus grand joueur de champ de la Coupe du monde. .

Et quand Alvarez a ajouté le deuxième, il semblait que l’Argentine allait remporter la victoire. Messi a commencé à faire un spectacle et un dribble de 40 mètres (yards) a séduit la foule alors qu’il slalomait devant trois défenseurs et a été plaqué juste au moment où il s’apprêtait à tirer.

Ce n’était pas une surprise, cependant, l’Australie organisant une riposte émouvante dans les 20 dernières minutes, plaçant même Souttar en tête dans le temps d’arrêt pour sa menace aérienne.

Un bombardement tardif de balles hautes a presque porté ses fruits, deux joueurs argentins tombant sur Martinez après son spectaculaire arrêt tardif.

