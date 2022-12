L’Argentine bat la France et remporte la finale de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar –

La carrière unique de Lionel Messi est terminée. La superstar argentine est enfin championne de la Coupe du monde.

Messi a marqué deux buts, puis un autre lors d’une fusillade alors que l’Argentine battait la France 4-2 aux tirs au but après un match nul 3-3 dimanche pour remporter un troisième titre de Coupe du monde malgré le fait que Kylian Mbappe ait réussi le premier tour du chapeau d’une finale en 56 ans.

Maintenant, il n’y a plus de débat. Messi est définitivement dans le panthéon des plus grands joueurs de football de tous les temps, aux côtés de Pelé – un triple champion du monde de la Coupe du monde du Brésil – et de Diego Maradona, le regretté argentin avec qui Messi a été si souvent comparé.

Messi a réalisé ce que Maradona a fait en 1986 et a dominé une Coupe du monde pour l’Argentine. Le flambeau passera un jour à Mbappe, dont les buts tardifs ont illuminé l’une des finales les plus dramatiques des 92 ans d’histoire du tournoi et imité le tour du chapeau de Geoff Hurst pour l’Angleterre en 1966, mais pas encore.

« Allons-y, Argentine ! » Messi a rugi dans un microphone sur le terrain lors des célébrations d’après-match après avoir disputé un match record de la 26e Coupe du monde.

Messi était dans une forme scintillante dès le début, donnant l’avantage à l’Argentine depuis le point de penalty et jouant un rôle dans le but d’Angel Di Maria qui a porté le score à 2-0 après 36 minutes.

Mbappe, quant à lui, était anonyme jusqu’à ce qu’il marque deux buts en 97 secondes – l’un un penalty, l’autre une volée juste à l’intérieur de la surface – pour prolonger le match.

Messi a inscrit son deuxième but à la 108e minute, laissant l’Argentine au bord du titre une fois de plus, mais il était encore temps pour un autre penalty de Mbappe de mener le jeu passionnant à une fusillade.

Gonzalo Montiel a marqué le penalty décisif après que Kingsley Coman eut une tentative sauvée par le gardien argentin Emi Martinez et Aurélien Tchouameni raté pour la France.

“C’est mon rêve”, a déclaré Martinez.

La série européenne de quatre vainqueurs consécutifs de la Coupe du monde a pris fin. Le dernier champion sud-américain était le Brésil, et c’était aussi en Asie – lorsque le Japon et la Corée du Sud ont accueilli le tournoi en 2002.

L’Argentine a remporté ses précédents titres de Coupe du monde en 1978 et 1986. Au Qatar, le pays a confirmé sa victoire de la Copa America de l’année dernière, son premier trophée majeur depuis 1993.

C’est tout à fait le point culminant de la carrière internationale de Messi, qui n’est peut-être pas encore terminée à l’âge de 35 ans car il joue aussi bien que jamais. Après tout, il a terminé la Coupe du monde avec sept buts, un derrière le tournoi de Mbappe en menant huit.

C’était également la finale d’une Coupe du monde unique, la première à être disputée au Moyen-Orient et dans le monde arabe.

Pour la FIFA et les organisateurs qatariens, une finale entre deux grandes nations du football et les deux meilleurs joueurs du monde représentait un moyen idéal de couronner un tournoi controversé depuis le vote scandaleux de 2010 pour donner l’événement à un petit émirat arabe.

Depuis des années, l’examen minutieux s’est concentré sur le passage des dates de la période traditionnelle de juin-juillet à novembre-décembre, de vives critiques sur la façon dont les travailleurs migrants ont été traités, puis un malaise à l’idée d’emmener le plus grand événement du football dans un pays où les actes homosexuels sont illégal.

Dimanche, il y avait un récit en jeu pour la plupart des gens : Messi pourrait-il le faire ?

Il pourrait, malgré le fait que Mbappe, 23 ans, coéquipier de Messi au Paris Saint-Germain, fasse tout ce qu’il peut pour imiter Pelé en remportant ses deux premières Coupes du monde.

Messi est devenu le premier joueur à marquer en phase de groupes et à chacun des huitièmes de finale d’une seule Coupe du monde.

Depuis l’impensable défaite 2-1 de l’Argentine contre l’Arabie saoudite lors de son premier match de groupe, Messi est un homme en mission : assumer la responsabilité de diriger son équipe nationale lors de sa dernière Coupe du monde et jouer dans l’esprit de Maradona en associant son des compétences éblouissantes avec une agressivité rarement vue.

Maradona n’a cependant jamais marqué en finale. Messi l’a fait, lui permettant d’effacer les souvenirs de sa seule autre finale de Coupe du monde – en 2014 lorsque l’Argentine a perdu contre l’Allemagne 1-0 et que Messi a laissé passer une grande chance en seconde période.

Cette nuit-là au stade Maracan├ú, Messi a regardé le trophée d’or de la Coupe du monde qui lui avait échappé.

Huit ans plus tard, il l’élèvera dans le plus grand moment d’une carrière pas comme les autres.