L’Argentine bat la France et remporte la Coupe du monde : 7 choses que vous avez ratées

L’Argentine a maintenant une troisième étoile brodée sur ses célèbres chemises à rayures blanches et bleues après que Lionel Messi et ses coéquipiers ont remporté la victoire sur la France dans l’une des finales de Coupe du monde les plus captivantes et les plus renversantes de tous les temps.

Le Albiceleste a finalement remporté le match aux tirs au but, mais seulement après avoir cédé une avance de deux buts et vu la France se ramener au niveau deux fois dans la nuit, y compris un penalty à la 118e minute de Kylian Mbappe pour inaugurer la fusillade après avoir terminé 3-3.

Les célébrations étaient aussi folles que vous pouviez vous y attendre, et pourtant il y avait encore de la place pour des scènes tout à fait bizarres au milieu du chaos habituel tacheté de téléscripteurs. Voici sept choses que vous avez peut-être manquées à la suite de l’un des plus grands jeux jamais joués.

Lionel Messi porte un bisht

UNE une vague de consternation a déferlé sur les réseaux sociaux lors de la présentation de la Coupe du monde elle-même alors que Messi devait revêtir une robe qatarie avant de hisser le trophée en l’air.

Présentée par l’émir du Qatar, la robe était en fait un “bisht”, qui est une cape de cérémonie donnée pour célébrer une grande victoire. Bien que cela soit sans doute approprié, de nombreux fans se sont plaints que le geste avait terni une image déterminante pour la carrière de Messi et équivalait à un “sportswashing” compte tenu du bilan du pays en matière de droits de l’homme.

Les fans aux yeux d’aigle ont également remarqué que le maillot argentin que portait Messi avait déjà été orné de trois étoiles au-dessus du badge AFA.

L’étrange remise des prix d’Emi Martinez

le gardien argentin Emiliano Martinez, qui s’est levé pour nier L’attaquant français Randal Kolo Muani, ce qui aurait sûrement été un but gagnant au buzzer, a fait tout son possible pour perturber le sang-froid et la concentration de la France lors de la séance de tirs au but avec quelques bouffonneries douteuses.

Mais cela a fonctionné et le bouchon d’Aston Villa a dûment reçu le prix “Golden Glove” pour être le meilleur gardien de but de la Coupe du monde 2022, qu’il a célébrée de manière tout aussi discutable, en utilisant le prix dans un geste vulgaire.

Interrogé sur les raisons pour lesquelles il l’a fait, Martinez a déclaré La Rouge: “Je l’ai fait parce que les Français m’ont hué. La fierté ne marche pas avec moi.”

Minute de silence argentine pour Mbappe

Dirigée une fois de plus par son gardien Martinez, l’Argentine a ensuite observé une “minute de silence” pour Mbappe dans le vestiaire après que l’attaquant français soit devenu le deuxième joueur à réussir un tour du chapeau lors d’une finale de Coupe du monde – aux côtés de Sir Geoff Hurst en 1966) pour se retrouver en quelque sorte du côté des perdants.

"Une minute de silence pour… Mbappé !" 😅 Emiliano Martinez lors de la célébration du vestiaire argentin.

Ces célébrations argentines ont dérapé

Et les choses semblaient devenir un peu incontrôlables, avec des accusations selon lesquelles l’Argentine avait manqué de respect à son opposition plus tard.

Salt Bae s’insère dans les célébrations

Il y a eu en outre – sans doute justifié – des grognements sur les réseaux sociaux lorsque le célèbre chef Salt Bae (également connu sous son vrai nom de Nusret Gokce) a réussi à mettre la main sur le trophée le plus prestigieux du football lors des réjouissances d’après-match.

Plusieurs stars argentines passées et présentes, dont Messi et Diego Maradona, ont été vues en train de déguster des steaks dans des restaurants appartenant à Gokce au fil des ans, mais pour certains, sa présence sur le terrain en tant que VIP après la finale était un peu difficile à avaler.

Le moment délicat du président français Macron avec Mbappe

Il y a eu des scènes tout aussi gênantes dans le camp français alors que le président Emmanuel Macron tentait de consoler un Kylian Mbappe clairement navré, seulement pour être ignoré par l’attaquant déconfit.

“Nous sommes tout d’abord très tristes, très déçus”, a déclaré plus tard Macron aux journalistes au Qatar, vraisemblablement à propos de la défaite et non de la réaction de Mbappe.

Drake perd son pari

Ailleurs, le rappeur Drake s’est également retrouvé du côté des perdants après avoir vu son énorme pari sur la finale de la Coupe du monde échouer.

Bien qu’il ait soutenu l’Argentine pour gagner, la star de la musique canadienne aurait perdu 1 million de dollars du fait que son pari ne tenait pas compte d’une victoire aux tirs au but.

Les supporters argentins font la fête à Naples

Comme vous pouvez vous y attendre, l’ambiance était un peu plus bruyante à Buenos Aires alors que les supporters argentins du monde entier faisaient la fête jusque tard dans la nuit.

Célébrations à Naples

Il y avait aussi des scènes de joie similaires à Naples alors que les disciples du grand Maradona célébraient l’incroyable succès de sa patrie.