L’Argentine bat la Colombie aux tirs au but pour atteindre la finale de la Copa America contre le Brésil

Le gardien de but Emiliano Martinez était le héros alors que l’Argentine a battu la Colombie aux tirs au but pour créer un rêve Coupe d’Amérique finale contre le Brésil mardi.

Le stoppeur argentin Martinez a économisé trois pénalités lors des tirs au but après un match nul 1-1 meurtrier à Brasilia.

Les hôtes du Brésil ont battu le Pérou 1-0 lors de la première demi-finale de lundi, ce qui signifie que leur attaquant vedette Neymar affrontera l’Argentine de Lionel Messi samedi.

Il y a deux ans, une équipe brésilienne qui manquait le blessé Neymar a éliminé l’Argentine en demi-finale avant de remporter son neuvième titre de la Copa à domicile.

Pour Messi, 34 ans, le temps presse pour remporter un premier titre international majeur avec son équipe nationale, après avoir déjà perdu trois finales de Copa et la finale de la Coupe du monde 2014.

Pour une fois, il n’était pas le héros principal de son pays, bien qu’il ait créé le premier but de Lautaro Martinez à la septe minute, avant que Luis Diaz n’égalise juste après l’heure de jeu.

Lors de la fusillade, le gardien Martinez a plongé à trois reprises sur sa gauche pour éviter les tirs au but des défenseurs centraux Davinson Sanchez et Yerry Mina, ainsi que du milieu de terrain Edwin Cardona.

Et bien que Rodrigo De Paul ait skié son penalty pour l’Argentine, Messi – qui a terminé avec du sang suintant visiblement de sa cheville gauche – était parmi les buteurs pour leur donner une victoire 3-2 sur des tirs au but.

Départ rapide de l’Argentine

Messi a produit un peu de magie précoce pour battre trois joueurs et traverser pour que Martinez passe la tête large.

La Colombie n’a pas tenu compte de l’avertissement et au bout de sept minutes, Giovanni Lo Celso a trouvé Messi dans la surface, la petite star a résisté au géant Mina et a choisi Martinez pour tirer dans le coin le plus éloigné.

La Colombie a presque riposté immédiatement, mais le gardien Martinez a été rapidement à terre pour empêcher la frappe basse de Juan Cuadrado.

Après le départ rapide de l’Argentine, la Colombie a commencé à dominer et Cuadrado a envoyé un coup franc juste au-dessus de la barre.

Les Cafeteros ont augmenté la pression et ont frappé les boiseries deux fois de suite.

Après que la demi-volée de Wilmar Barrios ait dévié la main de Lo Celso et frappé le poteau, Mina a dirigé le corner résultant sur la barre.

Mais l’Argentine était à deux doigts de doubler son avantage sur le coup de la mi-temps lorsque Nicolas Gonzalez a donné une tête d’un corner de Messi vers le but, le gardien colombien David Ospina récupérant le ballon au-dessus de la barre.

– L’impact de Di Maria –

La Colombie est restée la meilleure équipe après la pause avec Duvan Zapata ayant un tir bloqué et le remplaçant Miguel Borja tirant à côté.

Mais ils ont égalisé à juste titre à la 61e minute lorsque Cardona a décoché un coup franc rapide de l’intérieur de sa moitié de terrain et a envoyé Diaz s’éloigner pour repousser l’Allemand Pezzella et terminer intelligemment sur Martinez.

L’Argentine a engagé Angel Di Maria pour Gonzalez et l’ailier délicat a immédiatement apporté plus d’urgence à l’attaque de son équipe.

Mais Di Maria et Martinez ont réussi à boucher une glorieuse occasion de redonner l’avantage à l’Argentine.

La passe en retrait de Daniel Munoz a envoyé Di Maria détaler vers le but. Il a dribblé autour d’Ospina et a lancé Martinez dont le tir a été bloqué sur la ligne par Barrios avant que Di Maria n’explose le rebond.

Di Maria a ensuite joué dans Messi qui a décoché un tir sur le poteau avant que le suivi de De Paul ne soit chargé par Sanchez.

Messi a tiré un coup franc tardif dans le mur, mais après les 90 minutes, c’est Martinez qui a occupé le devant de la scène.

