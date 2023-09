L’Argentine bat la Bolivie 3-0 lors des éliminatoires de la Coupe du monde sans Lionel Messi

L’Argentine s’attendait à une dure bataille dans les hauteurs de La Paz. La montée des champions de la Coupe du monde semblait encore plus raide avec l’absence de Lionel Messi.

Mais l’Argentine a tout de même battu la Bolivie 3-0 mardi lors de son deuxième match de la nouvelle campagne de qualification pour la Coupe du monde.

Les éliminatoires sont désormais à deux contre deux pour l’équipe de l’entraîneur Lionel Scaloni, dirigée par le vétéran Ángel Di María et un milieu de terrain solide.

Les visiteurs ont défini le match en première mi-temps avec deux buts, ont maintenu leur rythme en seconde période et en ont ajouté un troisième peu avant le coup de sifflet final. Le carton rouge du Bolivien Roberto Fernández à la 39e minute a également rendu la confrontation moins pénible pour les Argentins.

Enzo Fernández a ouvert le score à la 31e à bout portant après un centre à ras de terre de Di María depuis la droite. L’attaquant vétéran a également participé au deuxième but en soulevant le ballon dans la surface de réparation sur un coup franc à la 42e pour que Nicolas Tagliafico marque avec son épaule.

Nico González a ajouté le troisième but argentin à la 83e avec un tir croisé depuis l’entrée de la surface qui passait à droite du gardien Billy Viscarra.

Messi a applaudi les buts depuis le banc.

La star de l’Inter Miami, âgée de 36 ans, n’était pas dans la formation de départ des champions de la Coupe du monde ni disponible comme remplaçant. Messi a marqué sur coup franc pour donner à l’Argentine une victoire 1-0 à domicile contre l’Équateur lors de son premier match international compétitif depuis sa victoire en Coupe du monde en décembre dernier.

L’absence de Messi a déçu de nombreux Boliviens, notamment des centaines de supporters locaux venus l’accueillir dans le pays dimanche soir.

L’Argentine est en tête des qualifications sud-américaines, mais le Brésil, l’Uruguay et la Colombie, qui ont également remporté leurs matchs d’ouverture, joueront plus tard mardi et pourraient rejoindre le champion de la Coupe du monde en tête du classement.

La Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada s’étend au format à 48 équipes. Les six meilleures équipes d’Amérique du Sud obtiendront une place directe. L’équipe classée septième participera aux éliminatoires intercontinentales pour une place.

Reportage de l’Associated Press.

