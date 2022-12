L’Argentine attend d’accueillir le héros Lionel Messi et les vainqueurs de la Coupe du monde

Lionel Messi et ses coéquipiers sont partis pour l’Argentine avec le prix le plus convoité du football alors que des millions de compatriotes attendaient de les accueillir à la maison lundi et d’avoir un aperçu du trophée de la Coupe du monde.

Dans la capitale Buenos Aires et dans tout le pays, des millions de personnes sont descendues dans la rue pour célébrer la remarquable victoire aux tirs au but de dimanche contre la France lors de la finale de la Coupe du monde au Qatar.

Messi a finalement couronné sa carrière record avec le seul trophée qui manquait alors qu’il produisait une performance qui restera dans l’histoire de la Coupe du monde, marquant un penalty en première mi-temps et marquant à nouveau dans le temps supplémentaire.

La France avait riposté 2-0 au cours des 10 dernières minutes alors que Kylian Mbappe marquait deux fois pour égaliser et forcer le temps supplémentaire dans un match palpitant regardé par une foule de 89 000 personnes au stade Lusail.

Messi semblait avoir décidé du match dans le temps supplémentaire avec son deuxième but du match avant que son coéquipier du Paris Saint-Germain, Mbappe, ne réalise que le deuxième tour du chapeau de la finale de la Coupe du monde pour porter le score à 3-3 et forcer les pénalités.

Gonzalo Montiel a ramené à la maison le coup de pied décisif pour remporter la fusillade 4-2 pour l’Argentine – mais c’était le moment de Messi.

Et tandis que les joueurs ont pu célébrer avec environ 40 000 fans à l’intérieur du stade dimanche soir, ils sont 45 millions à la maison impatients d’accueillir leurs héros lundi soir.

“Bien sûr, c’est ce que nous attendons tous”, a déclaré à l’AFP l’enseignante Veronica Silva, 44 ans, depuis la place Plaza de Mayo, dans le centre de Buenos Aires, où les célébrations se sont poursuivies jusqu’à dimanche soir.

« Cela va continuer pendant quelques jours. Ça a commencé maintenant et ça ne finira pas demain parce qu’ils arrivent demain : ça va durer plus longtemps.”

“Bien sûr, nous avons hâte de voir les joueurs, tous”, a ajouté la nettoyeuse Rosa Rodriguez, 63 ans.

« C’est une bonne équipe qui fait notre fierté. La plus grande fête sera quand ils arriveront.”

– ‘Je ne peux pas demander plus’ –

Messi avait connu une défaite amère lors de la finale de 2014 contre l’Allemagne, mais lors de sa cinquième et dernière Coupe du monde, le joueur de 35 ans a finalement imité l’idole argentine Diego Maradona en menant son pays à la gloire de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

Des dizaines de milliers de supporters argentins en chemise bleue et blanche se sont levés pour saluer Messi alors qu’il leur disait “Nous sommes champions du monde!” au micro du stade.

Plus tard, il a déclaré à la télévision argentine: “Évidemment, je voulais terminer ma carrière avec ça. Je ne peux rien demander de plus.

« Ma carrière touche à sa fin car ce sont mes dernières années. Que pourrait-il y avoir de plus après cela ?”

Mais il a dit qu’il continuerait avec l’équipe argentine. “Je veux continuer à vivre quelques matchs de plus en tant que champion du monde”, a-t-il ajouté.

La FIFA sera ravie d’une finale palpitante qui a couronné l’une des Coupes du monde les plus controversées de l’histoire, les organisateurs qatariens devant faire face à des questions persistantes sur le traitement des travailleurs migrants par le pays et ses lois sur l’homosexualité.

Les neutres seront heureux que Messi ait enfin remporté une Coupe du monde. Cependant, avec son tour du chapeau – et le Golden Boot du meilleur buteur du tournoi avec huit buts – Mbappe a sûrement montré qu’il était prêt à hériter du manteau du meilleur joueur du monde.

– Jeu passionnant –

L’Argentine, désormais triple championne du monde, a dominé la première moitié de la finale alors que Messi a marqué un penalty à la 23e minute après qu’Ousmane Dembele ait fait trébucher Angel Di Maria.

Le mercuriel Messi a ensuite fait partie d’un superbe mouvement qui a conduit Di Maria à ramener le deuxième but de l’Argentine après 36 minutes.

Les champions en titre sont finalement revenus dans le match en seconde période alors que Randal Kolo Muani a été entraîné par Nicolas Otamendi dans la surface de réparation et que Mbappe s’est converti sur place à seulement 10 minutes de la fin.

Une minute plus tard, Mbappe marquait une superbe reprise de volée pour ramener la France à égalité.

Dans le temps supplémentaire, Messi a frappé au rebond lorsque Hugo Lloris a paré le tir sauvé de Martinez à la 108e minute pour redonner l’avantage à l’Argentine.

Mais lorsque le tir de Mbappe a touché le bras tendu de Montiel, l’arbitre a pointé le point de penalty et l’attaquant français l’a ramené à la maison pour devenir le premier joueur à réussir un triplé en Coupe du monde depuis l’Anglais Geoff Hurst en 1966.

Son héroïsme n’a pas suffi malgré le fait qu’il a également frappé lors du premier tir au but de la France, alors que Montiel a donné à l’Argentine une victoire 4-2 après que le gardien argentin Emiliano Martinez a sauvé la tentative de Kingsley Coman.

« Tout ce dont je rêvais a été réalisé. Je n’ai pas de mots pour ça”, a déclaré Martinez, ajoutant que la victoire était “le destin”.

L’entraîneur français Didier Deschamps a regretté d’avoir échoué à devenir la première équipe en 60 ans à conserver le trophée.

“Je ne veux enlever aucun mérite à l’Argentine mais il y avait beaucoup d’émotions et c’était cruel à la fin parce que nous étions si proches”, a-t-il déclaré.

