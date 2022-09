Les attaquants vedettes Lionel Messi et Angel Di Maria ont été appelés jeudi par l’entraîneur argentin Lionel Scaloni pour deux matches amicaux plus tard ce mois-ci alors que les détenteurs de la Copa America se préparent pour la Coupe du monde au Qatar.

L’Argentine affrontera le Honduras à Miami le 23 septembre et la Jamaïque à New York quatre jours plus tard.

Après cela, ils disputeront un autre match amical contre les Émirats arabes unis à Dubaï le 16 novembre, quelques jours avant le début de la Coupe du monde.

Paulo Dybala de la Roma, Julian Alvarez de Manchester City et l’attaquant de l’Inter Milan Lautaro Martinez ont également été appelés dans l’équipe de 28 joueurs.

L’Albiceleste, qui reste sur une série historique de 33 matches sans défaite, débutera sa campagne de Coupe du monde le 22 novembre contre l’Arabie saoudite dans le groupe C, qui comprend également le Mexique et la Pologne.

L’Argentine a remporté la dernière Coupe du monde au Mexique en 1986, dirigée par feu Diego Maradona, l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire du sport.

Équipe:

Gardiens : Franco Armani (River Plate), Emiliano Martinez (Aston Villa/ENG), Geronimo Rulli (Villarreal/ESP)

Défenseurs : Gonzalo Montiel (Sevilla/ESP), Nahuel Molina (Atletico Madrid/ESP), German Pezzella (Real Betis/ESP), Facundo Medina (Lens/FRA), Cristian Romero (Tottenham/ENG), Nehuen Perez (Udinese/ITA), Nicolas Otamendi (Benfica/POR), Lisandro Martinez (Manchester United/ENG), Nicolas Tagliafico (Lyon/FRA), Marcos Acuna (Sevilla/ESP)

Milieux de terrain : Leandro Paredes (Juventus/ITA), Guido Rodriguez (Real Betis/ESP), Enzo Fernandez (Benfica/POR), Rodrigo De Paul (Atletico Madrid/ANG), Alejandro Gomez (Séville/ANG), Giovani Lo Celso (Villarreal/ANG ), Alexis Mac Allister (Brighton/ANG)

Attaquants : Paulo Dybala (Roma/ITA), Angel Correa (Atletico Madrid/ESP), Lionel Messi (Paris Saint-Germain/FRA), Thiago Almada (Atlanta United/USA), Angel Di Maria (Juventus/ITA), Joaquin Correa (Inter Milan/ITA), Lautaro Martinez (Inter Milan/ITA), Julian Alvarez (Manchester City/ANG)

