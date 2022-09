L’Argentine annonce sa liste pour les matchs amicaux de Miami et du New Jersey

Avec deux matches amicaux à venir fin septembre, l’entraîneur argentin Lionel Scaloni a annoncé sa composition. L’équipe de 32 joueurs a programmé des matchs en tant que matchs d’échauffement de la Coupe du monde, tous deux se déroulant aux États-Unis.

Le 23 septembre, l’Argentine affronte le Honduras à Miami. Puis, quatre jours plus tard, le 27 septembre, l’Argentine est au Red Bull Arena à Harrison, NJ, pour affronter la Jamaïque.

La superstar du PSG Leo Messi met en avant un groupe talentueux d’Argentins pour jouer les deux pays de la CONCACAF. Le quatuor doué de Paulo Dybala, Angel Di Maria, Nicolas Gonzalez et Lautaro Martinez fait également partie de l’équipe.

Cependant, il y a aussi quelques absents notables du groupe. Le nouvel ailier de l’Ajax Lucas Ocampos manque l’appel. Le défenseur de Villarreal Juan Foyth et le duo d’attaquants de Premier League Emiliano Buendia et Manuel Lanzini n’ont pas non plus été nommés.

L’Argentine cherchera à prendre de l’élan avant la Coupe du monde en novembre. Ils sont les favoris incontestés pour terminer en tête de leur groupe et éventuellement remporter le tournoi. Le groupe C comprend le Mexique, la Pologne, l’Arabie saoudite, ainsi que l’Argentine. Vous trouverez ci-dessous une liste complète de la liste des 32 joueurs pour l’Argentine dans ces matches amicaux :

Composition de l’Argentine pour les matches amicaux de septembre

Gardiens

Franco Armani (River Plate), Emiliano Martínez (Aston Villa), Juan Musso (Atalanta), Gerónimo Rulli (Villarreal).

Défenseurs

Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Nicolás Tagliafico (Lyon), Gonzalo Montiel (Séville), Nahuel Molina (Atlético Madrid), Germán Pezzella (Betis), Facundo Medina (Lens), Cristian Romero (Tottenham Hotspur) , Nehuén Pérez (Udinese), Lucas M. Quarta (Fiorentina).

Milieux de terrain

Marcos Acuña (Séville), Leandro Paredes (Juventus), Guido Rodríguez (Betis), Enzo Fernández (Benfica), Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen), Alejandro Gómez (Séville), Giovani Lo Celso (Villarreal ), Alexis Mac Allister (Brighton & Hove Albion).

Attaquants

Paulo Dybala (Roma), Angel Correa (Atlético Madrid), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Thiago Almada (Atlanta United), Angel Di Maria (Juventus), Nicolás González (Fiorentina), Joaquín Correa (Inter Milan), Lautaro Martínez (Inter Milan), Julián Alvarez (Manchester City).

Crédit photo : IMAGO / Sportimage