L’Argentine a approuvé un prélèvement extraordinaire sur les grandes richesses personnelles. La mesure vise à collecter quelque 3,6 milliards de dollars pour financer le relèvement après la pandémie de Covid-19. Les critiques disent que ce n’est pas une option pour l’économie stagnante.

La dite «Impôt des millionnaires» a été approuvé au Sénat vendredi soir par 42 voix contre 26. La mesure vise les citoyens argentins dont la richesse personnelle déclarée dépasse 200 millions de pesos (2,5 millions de dollars). Il appliquera un taux d’imposition progressif d’au moins 2 pour cent sur leur fortune totale, y compris les actifs qu’ils peuvent détenir à l’extérieur du pays.

La taxe avait été adoptée auparavant par la chambre basse du parlement argentin, avec 133 voix pour et 115 contre.

Les partisans disent que près de 12 000 personnes sont éligibles pour payer la taxe, les 380 contribuables les plus riches devant couvrir plus de la moitié de la somme totale.

Le gouvernement espère recueillir jusqu’à 3,6 milliards de dollars, qui seront consacrés aux fournitures médicales, au soutien des petites et moyennes entreprises, aux projets sociaux, aux bourses d’études et à l’exploration du gaz naturel.

La taxe a été lancée par le gouvernement de gauche d’Alberto Fernandez et sa coalition Frente de Todos (Front de tous) et a été décrite comme une opportunité pour les riches de montrer «Solidarité et contribution extraordinaire» à la nation. Les dépenses stimuleront l’économie nationale en difficulté, ont-ils soutenu.

L’Argentine est entrée en récession en 2018, ce qui a été l’un des principaux facteurs expliquant pourquoi Fernandez a réussi l’année dernière à renverser son prédécesseur, Mauricio Macri, lors d’élections générales. La pandémie de Covid-19, qui a causé près de 40 000 morts en Argentine, a encore aggravé ses difficultés économiques.

Les critiques de la coalition Juntos por el Cambio (Ensemble pour le changement) de Macri ont déclaré que cette décision était «Anti-investissement, confiscatoire et discriminatoire», et a exprimé sa crainte qu’au lieu d’être une mesure ponctuelle, elle persisterait sous une forme ou une autre.

