L’Argentin Scaloni rejette l’étiquette de “comportement antisportif”

DOHA, Qatar – Lionel Scaloni a riposté aux suggestions que l’Argentine a eu recours à des tactiques sournoises lors de son quart de finale de la Coupe du monde contre les Pays-Bas.

L’Argentine affrontera la Croatie lors de la première demi-finale mardi après avoir eu besoin d’une séance de tirs au but pour éliminer les Pays-Bas après un match nul 2-2 fougueux qui comportait 17 cartons jaunes et un rouge.

Il y a eu un certain nombre d’affrontements entre les joueurs et le staff, à la fois sur le terrain et dans le tunnel après le match, mais Scaloni a déclaré que son équipe n’avait pas été délibérément provocatrice.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

– Aperçu des demi-finales de la Coupe du monde : prévisions et calendrier

“Je veux en finir avec ce sujet”, a déclaré Scaloni lors d’une conférence de presse lundi. “Nous avons joué le match comme nous devions jouer. C’était les deux équipes, l’Argentine et les Pays-Bas, mais c’est le football. Vous devez défendre et attaquer et dans les matchs, des choses peuvent arriver. Des disputes peuvent arriver et c’est pourquoi il y a un arbitre.

“Nous devons mettre fin à l’idée de penser que l’Argentine est ce genre de comportement.

“Nous avons du respect pour les Pays-Bas et maintenant nous avons du respect pour la Croatie. Nous avons perdu contre l’Arabie saoudite et n’avons rien dit.

L’Argentine a été impliquée dans un match houleux contre les Pays-Bas en quarts de finale de la Coupe du monde. Evrim Aydin/Agence Anadolu via Getty Images

“Je ne suis pas convaincu par cette idée de comportement antisportif. Nous avons joué le jeu comme nous devions le jouer et il y a un arbitre en charge. Nous devons mettre un terme à cette idée car ce n’est pas ce que nous sommes.”

L’Argentine, qui n’a pas de paire suspendue Marcos Acuna et Gonzalo Montiel, affrontera la Croatie au stade Lusail lors de leur première rencontre depuis une défaite 3-0 contre l’équipe de Zlatko Dalic en phase de groupes de la Coupe du monde 2018 en Russie.

Nicolas Tagliafico était dans l’équipe d’Argentine en Russie, mais l’arrière latéral lyonnais a déclaré que le résultat n’aurait aucune incidence sur l’équipe qui atteindrait la finale cette fois.

“Cela fait quatre ans”, a déclaré Tagliafico. “Ils ont fait du très bon travail, c’est une bonne équipe et une bonne équipe. Ce sont des joueurs différents maintenant et nous sommes une autre équipe et une autre équipe. Je pense que le match se jouera d’une autre manière.

“Nous avons analysé le jeu de la Croatie, mais nous devons réfléchir à ce que nous pouvons faire pour les blesser. Nous allons nous concentrer sur l’Argentine et sur nous-mêmes.”

– La flexibilité de Scaloni a aidé l’Argentine et Messi à s’adapter au Mondial

– La Croatie prête pour la finale du Mondial avec Modric en tête

Pendant ce temps, Dalic, l’entraîneur de la Croatie, a été contraint de défendre le style de jeu de son équipe avant la demi-finale.

La Croatie n’a remporté qu’un seul match en 90 minutes au Qatar et a réussi un tir cadré contre le Brésil en quarts de finale avant de battre les quintuples champions aux tirs au but.

Cela a soulevé des questions quant à savoir si Dalic configure son équipe spécifiquement pour attendre des prolongations et une fusillade, mais le joueur de 56 ans a eu une réponse courte à la suggestion que sa tactique est ennuyeuse.

“Nous voulons marquer des buts et obtenir des résultats”, a-t-il déclaré. “Nous sommes en demi-finale de la Coupe du monde et c’est là que l’histoire se termine.”

La Croatie en est à sa deuxième demi-finale consécutive et sa troisième depuis 1998 mais, avant sa rencontre avec l’Argentine, Dalic tenait à mettre la pression sur l’adversaire, qui tente de remporter la Coupe du monde pour la première fois depuis 1986.

“Ils sont plus sous pression que nous”, a-t-il ajouté.

“C’est un match très important pour eux. Ils auront beaucoup de supporters, plus que nous, et c’est un handicap pour nous mais nous ne nous en plaindrons pas. Nous jouerons contre l’une des meilleures équipes de football du monde, donc nous allons en profiter.”