L’Argentin Milei explique aux “héros” de Davos comment procéder

Londres

CNN

—



À peine six semaines après le début de son mandat, le nouveau président argentin, libertaire et armé de tronçonneuse, a exposé sa vision sur la scène mondiale, assurant aux chefs d’entreprise du monde entier que son pays est leur « allié fidèle et inconditionnel ».

“Je voudrais laisser un message à tous les hommes d’affaires ici… vous êtes des bienfaiteurs sociaux, vous êtes des héros”, a déclaré Javier Milei mercredi dans un discours prononcé lors de la réunion annuelle du Forum économique mondial à Davos, en Suisse.

« Que personne ne vous dise que votre ambition est immorale. Si vous gagnez de l’argent, c’est parce que vous proposez un meilleur produit à un meilleur prix.

Cet outsider politique et « anarcho-capitaliste » autoproclamé a remporté l’élection présidentielle argentine en novembre, à l’issue d’une campagne non conventionnelle pleine de grandes promesses visant à redresser l’économie en difficulté du pays. Il est célèbre brandi une tronçonneuse lors de plusieurs de ses rassemblements pour illustrer ses projets de réduction des dépenses publiques.

Milei a fait de la lutte contre l’hyperinflation son objectif priorité. L’inflation sur un an en Argentine a dépassé 211 % en décembre, soit le niveau le plus élevé depuis plus de trois décennies.

Aujourd’hui, à Davos, et sans tronçonneuse, Milei affirmait que ce qu’il appelait le « socialisme » n’avait fait que plonger l’Argentine dans la pauvreté et que le capitalisme de libre marché était le seul système capable de générer une véritable prospérité – à la fois pour son pays et pour les autres.

« Le cas de l’Argentine est une démonstration empirique que – peu importe votre richesse, ou la quantité de ressources naturelles que vous possédez… ou le nombre de lingots d’or que vous pouvez avoir à la banque centrale – si des mesures sont adoptées qui entravez le libre fonctionnement des marchés, la libre concurrence, les systèmes de prix libres, si vous entravez le commerce, si vous attaquez la propriété privée, le seul sort possible est la pauvreté.

Depuis que l’ancien président argentin Juan Perón est arrivé au pouvoir dans les années 1940, avec le soutien des syndicats et de la classe ouvrière du pays, l’idéologie politique dominante de l’Argentine s’est caractérisée, en partie, par une forte intervention de l’État dans l’économie, selon à une évaluation du Council on Foreign Relations, un groupe de réflexion américain.

Mardi, Reuters signalé que Milei avait ouvertement critiqué ce qu’il appelait « l’agenda socialiste » du Forum économique mondial auprès des journalistes voyageant avec lui sur un vol commercial à destination de la Suisse.

Kristalina Georgieva, la directrice du Fonds monétaire international, a déclaré mercredi à Richard Quest de CNN qu’elle saluait le programme radical de Milei.

« L’économie argentine est dans une telle situation qu’il faut la secouer. C’est exactement ce que font le président Milei et son équipe », a-t-elle déclaré lors d’un entretien à Davos.

Le FMI a déclaré la semaine dernière qu’il pourrait débloquer 4,7 milliards de dollars de son programme de prêt de 44 milliards de dollars avec l’Argentine, à condition que certaines conditions soient remplies.

Depuis son entrée en fonction, Milei a annoncé une série de réductions des dépenses publiques et a demandé aux législateurs à approuver un vaste programme de déréglementation qui supprime les protections des entreprises et des consommateurs et facilite la privatisation des entreprises publiques. En Argentine, des milliers de personnes sont descendues dans la rue pour protester.

Il a aussi dévalué la monnaie argentine. Mercredi, le peso argentin s’échangeait à près de 819 pour un dollar américain, contre 366 la veille de l’introduction de la mesure à la mi-décembre.

La dévaluation a eu des « conséquences douloureuses », a déclaré à CNN Kimberley Sperrfechter, économiste des marchés émergents chez Capital Economics. Après sa forte hausse en décembre, l’inflation « continuera probablement à augmenter dans les mois à venir », a-t-elle déclaré.

Toutefois, certaines des mesures de Milei, comme la dévaluation, sont également susceptibles de stabiliser l’économie argentine à moyen terme, a déclaré Sperrfechter. Une monnaie plus faible, par exemple, tend à rendre les exportations des pays plus compétitives sur le marché mondial.

« L’Argentine a un régime de change alambiqué… la monnaie est trop forte », a-t-elle déclaré.

Parmi ses projets les plus radicaux, Milei s’est engagé à abandonner le peso comme monnaie officielle de l’Argentine et à le remplacer par le dollar américain.

Une telle décision empêcherait la banque centrale argentine d’imprimer davantage de pesos pour aider le gouvernement à continuer de payer les intérêts sur sa dette et à éviter un défaut de paiement – ​​ce qu’elle fait depuis des années – et de confier effectivement les rênes de la politique monétaire à la Réserve fédérale américaine. C’est une mesure que d’autres pays ont prise, mais aucun n’a la taille de l’Argentine.

Mais les discussions sur la dollarisation se sont calmées ces dernières semaines, a noté Sperrfechter, car Milei a préféré se concentrer sur les réformes institutionnelles.