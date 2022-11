L’Argentin Lionel Messi prêt émotionnellement et physiquement pour le Mexique

DOHA, Qatar – Lionel Messi est émotionnellement et physiquement prêt à affronter le Mexique lors du match clé de la Coupe du monde du groupe C de l’Argentine samedi, selon l’entraîneur Lionel Scaloni.

L’Argentine a subi une défaite choc 2-1 contre l’Arabie saoudite mardi et a besoin d’une victoire contre le Mexique pour maintenir sa campagne de Coupe du monde sur la bonne voie. Scaloni a déclaré que Messi, 35 ans, s’était entraîné avec le reste de l’équipe jeudi et était prêt à relever le défi samedi.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

“Il se sent bien mais plus que jamais nous avons besoin de tout le monde”, a déclaré Scaloni. “Nous n’avons pas de questions sur [Messi’s] niveau physique, et émotionnellement, il se sent bien donc pas de problèmes là-bas.”

Il a ajouté: “Leo va bien, comme nos autres coéquipiers. Nous savons que demain nous avons un match important et la plupart des jeunes joueurs savent que tout sera laissé sur le terrain. Tout dépend de nous – c’est pourquoi nous devons tout donner sur le terrain.”

Scaloni a déclaré qu’il ne déchirerait pas son plan argentin après la défaite choc. “Vous devez vous relever après un coup comme celui-là, rebondir et penser au match à venir – c’est tout ce que vous pouvez faire”, a-t-il déclaré. “Pendant longtemps, tout était parfait pour nous — toute la joie — mais dans les moments difficiles, nous avons besoin du soutien de tout le monde.

“Ce groupe est prêt à se lever et à rebondir, nous n’avons aucun doute là-dessus à cet égard sur la façon dont nous jouons le jeu. Avec toute la responsabilité – nous savons qu’il y a tout un pays derrière nous – mais tout le monde sur le terrain va casser nos arrières jusqu’à la dernière seconde où nous sommes sur le terrain afin que nous puissions inverser le match d’ouverture.”

L’attaquant Lautaro Martinez a déclaré que la première défaite était un “coup dur” mais que l’équipe est prête à rebondir. “Le match de demain sera comme une finale car nous devons gagner”, a déclaré Martinez.

“Ce sera un match important pour notre avenir, non seulement en termes d’ordre hiérarchique mais aussi en termes de ce que nous parviendrons à faire sur le terrain. Nous avons prouvé que nous avions les joueurs et la qualité. Nous sommes impatients et prêt et impatient d’affronter le prochain adversaire.”

Martinez et Scaloni ont parlé à la presse à l’occasion du deuxième anniversaire de la mort de Diego Maradona et l’Argentine se concentre sur la prestation d’une performance digne d’honorer le vainqueur de la Coupe du monde 1986.

“C’est un jour très triste pour tout le monde, vraiment”, a déclaré Scaloni. “Demain, nous espérons apporter un peu de joie à Maradona s’il nous regarde du ciel.

“C’est la chose la plus importante pour nous. Chaque fois qu’on nous le rappelle, c’est incroyable qu’il ne soit pas là avec nous, alors c’est un jour triste pour nous. Espérons que demain sera un jour heureux pour nous tous.”