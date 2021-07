Un enflammé Lionel Messi moqué Yerry Mina, lui disant de « Danser maintenant », alors que l’Argentine a battu la Colombie aux tirs au but mardi pour organiser une finale de la Copa America contre le Brésil.

Everton le défenseur Mina a raté le troisième penalty de la Colombie alors que l’Argentine a gagné 3-2 après un match nul 1-1 en temps réglementaire à Brasilia.

– Vickery: Messi a une autre chance de remporter la Copa America

Mina est connu pour danser après avoir marqué des buts et a sorti sa célébration de marque en quart de finale après avoir marqué lors de la victoire en fusillade contre l’Uruguay.

Cependant, le penalty de Mina a été sauvé par Emiliano Martinez mardi, avec des images télévisées montrant Messi criant « Danse maintenant » à son ancien coéquipier de Barcelone depuis la ligne médiane.





Avec le match joué sans fans en raison de la pandémie de coronavirus, les images ont également repris les tentatives du gardien d’Aston Villa Martinez de repousser Mina dans la préparation du penalty.

« Regardez, le ballon n’est pas sur place », a-t-il déclaré à l’arbitre alors que le défenseur central s’avançait pour tirer.

Il a ensuite crié à Mina : « Tu es nerveux, hein ? Je peux dire que tu es nerveux. Je sais où tu vas tirer. va te dévorer. »

Luis Diazle but de la deuxième mi-temps annulé Lautaro Martinezpour l’Argentine et a mené le match aux tirs au but, sans prolongation en Copa America, à l’exception de la finale.

En fusillade, Martinez a également sauvé de Davinson Sanchez et Edwin Cardona pour aider le Albiceleste se qualifier pour la finale de samedi contre le Brésil au Maracana de Rio de Janeiro.

Lionel Messi a la chance de remporter un premier trophée majeur avec l’Argentine. Photo par Alexandre Schneider/Getty Images

« C’était un match difficile mais nous méritions de gagner », a déclaré Messi aux journalistes après. « Nous avons dû creuser profondément parfois, mais nous avons [Martinez] et c’est un phénomène. Je suis vraiment content pour lui, il le mérite. »

Messi, qui est joueur autonome après l’expiration de son contrat avec Barcelone le 30 juin, n’a jamais remporté de trophée majeur avec l’Argentine.

Il a remporté la Coupe du monde U20 et les Jeux olympiques avec les U23, mais a perdu quatre finales avec les seniors, dont trois en Copa America.

« C’est la finale [against Brazil] que nous espérions tous », a ajouté Messi. « Ce sera un match très équilibré, un match très difficile. Nous avons atteint notre objectif principal, qui était d’atteindre la finale elle-même. Maintenant, nous devons essayer de le gagner. »