L’Argentin Lionel Messi avoue s’inquiéter de contracter COVID-19

L’attaquant argentin Lionel Messi a avoué dimanche qu’il craignait de contracter COVID-19, un jour avant de lancer une autre Copa America avec l’équipe nationale au milieu d’une vague d’infections parmi les équipes rivales.

Des joueurs ou des officiels de Bolivie, de Colombie et du Venezuela ont été testés positifs pour le virus avant même le coup d’envoi du tournoi sud-américain dimanche au Brésil.

Messi, qui alignera pour l’Argentine lors de son match d’ouverture contre le Chili à Rio de Janeiro lundi, a déclaré que la peur de contracter le virus était répandue dans l’équipe.

« Cela nous inquiète car c’est un risque pour tout le monde d’attraper COVID-19 », a-t-il déclaré aux journalistes. « Nous essayons d’être prudents mais ce n’est pas facile. Ces choses arrivent. »

« Nous essaierons de faire tout ce que nous pouvons pour que personne ne l’obtienne, mais parfois cela ne dépend pas uniquement de nous-mêmes. »

On ne pense pas que Messi ait été vacciné, même si la Confédération sud-américaine de football a déclaré en avril qu’elle avait reçu des vaccins et visait à faire vacciner tous les joueurs internationaux avant le coup d’envoi de la Copa America.

L’Argentine devait accueillir la Copa America de cette année, mais s’est retirée à la dernière minute en raison d’une augmentation des cas de COVID-19. Le tournoi a été déplacé au Brésil, même si le nombre de morts y est plus élevé que partout ailleurs aux États-Unis.

Bien que les organisateurs affirment avoir mis en place des protocoles stricts, le Venezuela a perdu huit joueurs à des tests positifs avant le match d’ouverture du tournoi contre le Brésil dimanche et la Bolivie en a perdu trois.

Lionel Messi doit jouer contre le Chili lundi. Photo par Agustin Marcarian – Piscine/Getty Images

Une équipe vénézuélienne inexpérimentée a perdu 3-0, Marquinhos, Neymar et Gabriel Barbosa marquant pour le pays hôte.

Le Brésil a remporté ce tournoi il y a deux ans, battant l’Argentine en demi-finale dans un match controversé, et Messi a déclaré qu’il était désespéré de reproduire enfin son succès en club au niveau international.

« Je pense que c’est le moment de frapper un coup et la chance pourrait venir dans cette Copa America », a déclaré l’attaquant barcelonais et six fois vainqueur du prix du meilleur joueur du monde.

« Mon grand rêve est de remporter un titre avec l’équipe nationale. J’étais très proche à plusieurs reprises et malheureusement cela n’a pas fonctionné. Je continuerai jusqu’à ce que je ne puisse plus.

« J’ai eu la chance de tout gagner au niveau du club et au niveau individuel et ce serait aussi beau de gagner avec l’équipe nationale. »