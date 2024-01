L’Argentin Javier Milei déclare que l’Ouest est “en danger” dans un discours enflammé à Davos

Le nouveau président libertaire argentin Javier Milei a accusé les dirigeants occidentaux d’abandonner « les valeurs de l’Occident » dans un discours très médiatisé au Forum économique mondial, marquant une entrée spectaculaire sur la scène mondiale.

« Je suis ici pour vous dire que le monde occidental est en danger. . . parce que ceux qui sont censés défendre les valeurs de l’Occident ont été récupérés par une vision du monde qui mène inexorablement au socialisme, et donc à la pauvreté », a déclaré Milei mercredi lors d’une audience à Davos.

Il a déclaré que les « organisations internationales » avaient été influencées par le « collectivisme », le « féminisme radical » et une « politique cruelle ». . . agenda environnemental ».

Milei, un anarcho-capitaliste autoproclamé et ancien expert de la télévision, a été élu sur un programme anti-establishment en novembre, au milieu de la pire crise de l’économie sud-américaine en deux décennies.

Sa politique économique a obtenu le soutien initial du FMI, dont le personnel technique a approuvé la semaine dernière un décaissement de fonds à l’Argentine et dont la directrice générale adjointe, Gita Gopinath, a déclaré au Financial Times que la nouvelle administration avait « agi avec audace pour corriger plusieurs des désalignements existants ». dans l’économie ».

La présence de Milei à Davos, son premier voyage à l’étranger en tant que président, était sa première occasion de présenter sa vision ultralibérale à l’élite mondiale après sa victoire électorale choc.

Milei a déclaré mercredi : « Le cas de l’Argentine est une démonstration empirique que peu importe votre richesse ou la quantité de ressources naturelles que vous possédez. . . si des mesures sont adoptées qui entravent le libre fonctionnement des marchés. . . le seul sort possible est la pauvreté.

Depuis son entrée en fonction en décembre, l’économiste libertaire a agi rapidement pour réduire le déficit budgétaire de l’Argentine et déréglementer l’économie.

Le FMI a émis un vote de confiance dans les projets de Milei la semaine dernière lorsque ses services techniques ont approuvé un décaissement de 4,7 milliards de dollars du programme de prêts de 43 milliards de dollars du pays, lui permettant de rembourser les prêts antérieurs. L’Argentine est son plus gros débiteur.

La décision est en attente d’approbation par le conseil d’administration du FMI. Milei doit rencontrer mercredi la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva.

Gopinath a cité la dévaluation de 54 pour cent du taux de change officiel par Milei en décembre comme l’une des mesures « audacieuses » de son administration.

Elle a déclaré qu’un « ancrage budgétaire solide » était une condition « importante » pour une amélioration. « Et c’est ce que cette administration a fait, ce que les administrations précédentes n’étaient pas capables de faire. »

Le FMI a eu des négociations tendues et interminables l’année dernière avec le précédent gouvernement péroniste de gauche de l’Argentine, qui a imprimé des milliards de pesos pour financer les distributions d’argent pré-électorales et a publiquement accusé le FMI d’une dévaluation impopulaire de la monnaie en août.

L’Argentine et le fonds ont dévoilé la semaine dernière un objectif pour le pays d’atteindre un excédent budgétaire de 2 pour cent du produit intérieur brut en 2024, révisé à la hausse par rapport à un objectif de déficit de 0,9 pour cent. Le nouvel objectif impliquerait des réductions de dépenses et des augmentations d’impôts représentant environ 5 pour cent du PIB.

Les marchés ont jusqu’à présent réagi positivement aux projets de Milei. Les obligations argentines en dollars de 2030, parmi les plus liquides, ont augmenté de 22 pour cent depuis les élections de novembre pour atteindre 37 cents.

Toutefois, des inquiétudes subsistent quant à la capacité du président à mettre en œuvre des réformes. Le parti de Milei n’a pas de majorité dans les deux chambres du congrès, ce qui pourrait bloquer certaines de ses mesures fiscales, et de puissants syndicats s’opposent à ses projets.

Les analystes estiment que le fonds s’abstiendra probablement d’engager de nouveaux financements importants en Argentine jusqu’à ce que Milei puisse démontrer que ses réformes sont durables.

Gopinath a déclaré que la « grande échelle » de l’ajustement prévu aurait « de grandes implications pour l’économie » dans un pays où plus de 40 pour cent de la population vit déjà dans la pauvreté.

« C’est une chose à laquelle nous devons être très prudents », a-t-elle déclaré, soulignant que les autorités avaient annoncé des mesures de soutien ciblées, notamment une augmentation des allocations familiales et de l’aide alimentaire, pour la « période de transition ».

« Pour l’instant, il semble y avoir un certain soutien sur le terrain en faveur de l’administration et de ce qu’elle essaie de faire. Je pense qu’il y a une reconnaissance de cela. . . c’est une période difficile, mais il est important de suivre un chemin pour y arriver. . . arriver à un point où l’inflation est plus faible, les revenus commencent à augmenter, [and you] sont capables de sortir davantage de personnes de la pauvreté.