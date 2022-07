L’Argentin Francisco Cerundolo dépasse Carreno Busta pour atteindre la finale

Poursuivant son impressionnante saison 2022, l’Argentin Francisco Cerundolo a livré une autre performance complète accomplie pour enregistrer une victoire 6-3, 6-2 en demi-finale contre la cinquième tête de série Pablo Carreno Busta et atteindre la finale du Nordea Open, qui se déroulera à Bastad, Suède le Samedi.

Après sa victoire au deuxième tour contre la tête de série Casper Ruud mercredi en Suède, le numéro 39 mondial Cerundolo avait décrit 2022 comme “la meilleure année jusqu’à présent de ma carrière”.

Et, avec cette victoire, les choses ne font que s’améliorer pour le joueur de 23 ans, qui affrontera désormais la deuxième tête de série Andrey Rublev ou son compatriote Sebastian Baez lors de sa deuxième finale de l’ATP Tour dimanche.

“Je pense avoir joué l’un des meilleurs matchs de ma carrière aujourd’hui. Tout s’est bien passé. Je me sens tellement à l’aise et je joue avec tellement de confiance que c’est incroyable de jouer comme ça. J’espère que je pourrai continuer et maintenir mon niveau ou l’améliorer », a déclaré Cerundolo lors de son entretien sur le terrain.

« C’est fantastique d’être dans une autre finale. L’année dernière, j’étais en finale à domicile à Buenos Aires et j’ai perdu assez mal, alors j’espère que demain je pourrai faire un meilleur match et, espérons-le, remporter mon premier titre à la maison », a-t-il ajouté.

Cerundolo disputait sa troisième demi-finale de la saison 2022 contre Carreno Busta en Suède. L’Argentin a atteint les quatre derniers à Rio de Janeiro en février et a atteint une première demi-finale de l’ATP Masters 1000 à Miami en mars.

Un premier set serré reposait sur une paire de matchs acharnés qui ont finalement suivi le chemin de Cerundolo. L’Argentin a repoussé deux points d’arrêt de Carreno Busta lors du troisième match pour conserver son service, avant de convertir son quatrième point d’arrêt du huitième match alors qu’il dictait fréquemment le jeu avec d’énormes frappes sur l’aile du coup droit.

Cela s’est avéré suffisant pour Cerundolo pour sceller le set, et le joueur de 23 ans n’a pas regardé en arrière à partir de ce moment-là alors qu’il manœuvrait fréquemment son adversaire sur le terrain pour prendre une avance de 5-0 dans le deuxième set. Malgré un bref coup au service qui a permis à Carreno Busta de récupérer une pause, Cerundolo a converti sa deuxième balle de match deux matchs plus tard pour couronner une victoire assurée de 76 minutes.

Mis à part sa victoire âprement disputée en trois sets contre Ruud mercredi, Cerundolo a dépassé Pedro Sousa, Aslan Karatsev et Carreno Busta sans perdre un set cette semaine en Suède. La victoire de samedi lors de son premier face-à-face ATP contre Carreno Busta propulse l’Argentin au 32e rang du classement Pepperstone ATP Live.

Cette victoire a porté le record de Cerundolo en 2022 à 16-11, et son record contre les 20 meilleurs adversaires cette année est désormais de 3-4. S’il lève dimanche son premier trophée au niveau de la tournée en Suède, l’Argentin pourrait atteindre la 30e place dans la mise à jour de ce lundi du classement ATP.

